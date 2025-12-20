Η αρχαιότερη βυθισμένη πόλη του κόσμου βρίσκεται στο Παυλοπέτρι Λακωνίας

Ανάμεσα στην Πούντα και την Ελαφόνησο, υπάρχει ένα ξεχωριστό παγκόσμιο μνημείο που δεν είναι ορατό δια γυμνού οφθαλμού. Σε αυτό το σημείο της Πελοποννήσου, η ομορφιά του τοπίου ενώνεται με την Ιστορία. Μιλάμε για το Παυλοπέτρι, την αρχαιότερη βυθισμένη πόλη του κόσμου που χρονολογείται στο 2800 π.Χ. σύμφωνα με τους ερευνητές.

Μπορεί κανείς εύκολα να δει την επιφάνεια της αρχαίας πόλης ενώ βρίσκεται στην περιοχή, η μαγεία του υποθαλάσσιου τοπίου όμως αποκαλύπτεται πλήρως με μια κατάδυση. Το Παυλοπέτρι έχει ηλικία περίπου 5000 χρόνων και η διάταξη της πόλης με όλα τα χαρακτηριστικά είναι σχεδόν η ίδια με την αρχική.

Η πόλη δημιουργήθηκε στην Εποχή του Χαλκού. Σύμφωνα με τους ερευνητές, πιθανότατα λειτουργούσε ως κέντρο κλωστοϋφαντουργίας και καταστράφηκε από μια μεγάλη σεισμική δόνηση το 1000 π.Χ. ή τον 3ο αιώνα μ.Χ. σύμφωνα με άλλους. Η τοποθεσία είναι στρατηγικής σημασίας αφού οι κάτοικοι μπορούσαν να ελέγχουν το πέρασμα του Κάβο Μαλιά.

Είναι λογικό να συμπεράνουμε πως θα ασχολούνταν και με το εμπόριο, όπως ήταν ο κανόνας για τους ανθρώπους που ζούσαν στα φυσικά λιμάνια της αρχαιότητας. Εκτός από την υφαντουργία και το εμπόριο, στον βυθό ανακαλύφθηκαν αρκετά κοχύλια murex από τα οποία έβγαζαν μέσω επεξεργασίας την περίφημη και υπερπολύτιμη πορφύρα.

Ο πρώτος που αναφέρθηκε στο Παυλοπέτρι ήταν ο Φωκίων Νέγρης το 1904. Η αναφορά του όμως σύντομα ξεχάστηκε. Το 1968, ο Nicholas Flemming με μια ομάδα ερευνητών από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ επανήλθε στην περιοχή για να χαρτογραφήσουν τον βυθό. Η πλέον ενδελεχής έρευνα πραγματοποιήθηκε με σύγχρονα μέσα το 2009.

Η συγκεκριμένη έδειξε πως η αρχαία πόλη είχε διώροφα σπίτια με αυλές και προηγμένα συστήματα ύδρευσης, καλοσχηματισμένους δρόμους και πλατείες αλλά και τάφους στον εσωτερικό χώρο των σπιτιών. Το τελευταίο υποδηλώνει μια ιδιαίτερη σχέση με τους προγόνους και το παρελθόν.

Από το 2011, αυτό το μνημείο μοναδικής ομορφιάς και ιστορικότητας προστατεύεται από την UNESCO, απειλείται όμως από την παράνομη αλιεία και την ανθρώπινη περιέργεια…