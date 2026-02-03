«Η αστυνομία υπονόησε ότι είχα πρόθεση τρομοκρατίας», λέει ο μπασκετμπολίστας που οδηγούσε στις γραμμές του τρένου

Έπειτα από δύο μέρες που πέρασε στο κρατητήριο, ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας της Χαλκίδας, Ντένζελ Ζέικερι Μπράιαντ που συνελήφθη γιατί οδηγούσε πάνω στις γραμμές του τρένου στη συμβολή της Λ. Κωνσταντινουπόλεως με την Ιερά Οδό, μίλησε για την περιπέτεια του.

Μιλώντας σήμερα στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1 ο 28χρονος δήλωσε πως δεν ήταν μεθυσμένος και ότι ακολουθούσε το GPS και όταν αντιλήφθηκε το λάθος του κάλεσε τις Αρχές ωστόσο η αντιμετώπιση που είχε δεν ήταν καλή.

«Ακολούθησα το GPS. Είχα έρθει με την οικογένεια και φίλους μου στην πόλη και απλώς οδηγούσα για να επιστρέψω σπίτι εκείνο το Σάββατο το πρωί. Στην περιοχή που βρισκόμουν υπήρχε μια δεξιά στροφή, αλλά δεν φαινόταν σωστά στο GPS ότι εκεί ήταν σιδηροδρομικές γραμμές γιατί ο πλαϊνός δρόμος ήταν ένας μικρός δρόμος. Δεν υπήρχε σήμανση», είπε αρχικά.

Ερωτηθείς εάν κατάλαβε ότι οδηγούσε πάνω στις ράγες απάντησε: «Κατάλαβα τι συνέβαινε, αλλά δεν ήταν εσκεμμένο. Ήταν λάθος. Δεν με έπιασαν να οδηγώ με παράνομο επίπεδο αλκοόλ. Δεν ήμουν μεθυσμένος, ήμουν απολύτως συνειδητοποιημένος για την κατάσταση. Γι' αυτό και όταν έστριψα δεξιά σταμάτησε αμέσως και προσπάθησα να βγάλω το αμάξι από τις ράγες. Όταν είδα ότι δεν γινόταν, κάλεσα αμέσως την αστυνομία. Η κατάσταση κλιμακώθηκε», είπε αρχικά ο 28χρονος μπασκετμπολίστας.

Διαβάστε ακόμα: Βίντεο ντοκουμέντο με τον μπασκετμπολίστα της Α2 να οδηγεί μεθυσμένος στις γραμμές του τρένου

Συνεχίζοντας τόνισε: «Μου είπαν ότι η περιοχή είναι μεταναστευτική και υπονόησαν μέχρι και ότι είχα πρόθεση τρομοκρατίας και ότι οδηγούσα πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές εσκεμμένα. Κάτι που δεν ισχύει. Στην Αμερική, αν κολλήσεις σε ράγες για οποιαδήποτε λόγο καλείς την αστυνομία για βοήθεια. Εδώ το παρουσίασαν όταν κάλεσα την αστυνομία σαν να άφησα το αυτοκίνητο και να έφυγα».

Οι μέρες του στο κρατητήριο όπως λέει ήταν από τις πιο δύσκολες. «Ένιωθα πως κάνοντας το σωστό, τιμωρήθηκα και τα ΜΜΕ με σταύρωσαν και κατέστρεψαν την αξιοπιστία μου και όλα όσα είχα καταφέρει να χτίσω», ανέφερε στην εκπομπή.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά, ο 28χρονος αθλητής της Α2 συνελήφθη καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ δεν είχε και τα απαραίτητα έγγραφα για την παραμονή του στην χώρα.

Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε πως οδηγούσε και υπό την επήρεια αλκοόλ καθώς οι αρχές διενέργησαν αλκοτέστ κατά το οποίο το ποσοστό αλκοόλης στην 1η μέτρηση ήταν 0,51mg/l και κατά τη δεύτερη 0,56 mg/l.