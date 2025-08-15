Η Αθήνα σε ρυθμούς Δεκαπενταύγουστου: Εικόνες από την άδεια πρωτεύουσα

Με άδεια πεζοδρόμια, ελάχιστους περαστικούς και σχεδόν ανύπαρκτη κίνηση στους δρόμους, η Αθήνα θυμίζει άλλη πόλη τον Δεκαπενταύγουστο.

Από την Πλατεία Ομονοίας έως την Πύλη του Αδριανού και το Σύνταγμα, οι δρόμοι που συνήθως σφύζουν από ζωή τον Δεκαπενταύγουστο έχουν ελάχιστα αυτοκίνητα, καθώς οι περισσότεροι κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει την πρωτεύουσα για τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις.

Το σκηνικό, σπάνιο για τα δεδομένα της πόλης, προσφέρει μια διαφορετική όψη της Αθήνας, που απολαμβάνουν όσοι παραμένουν εδώ.

Άδεια Αθήνα τον Δεκαπενταύγουστο | EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

