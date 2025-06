«Η Αθήνα θα ήταν μια κακάσχημη πόλη χωρίς τον Παρθενώνα» λέει τουρίστας και το ίντερνετ δεν διαφωνεί

Σε ένα thread στο Reddit κάποιος μάλλον απογοητευμένος τουρίστας που επισκέπτεται συχνά τόσο την Αθήνα όσο και την Ελλάδα γενικότερα, αποφάσισε να πει τη σκληρή του αλήθεια.

Πως η Αθήνα είναι μια πραγματικά άσχημη πρωτεύουσα και το μοναδικό ατού της είναι ουσιαστικά η Ακρόπολη και ο Παρθενώνας. ΟΚ, όχι κάτι που ακούμε πρώτη φορά.

Συγκεκριμένα έγραψε ο τουρίστας για την Αθήνα:

«Χαοτικός πολεοδομικός σχεδιασμός, ελάχιστοι χώροι πρασίνου, άσχημες και μουχλιασμένες πολυκατοικίες με κομμάτια από μπετόν που έχουν πέσει από τα μπαλκόνια. Έξω από το κέντρο της πόλης (και μερικές φορές και μέσα), δεν είναι και τόσο σπάνιο να βρεθούν κηλίδες μπογιάς και ξεραμένο μπετόν στο πεζοδρόμιο· τα ίδια τα πεζοδρόμια είναι βαθιά ραγισμένα και στις περισσότερες περιπτώσεις μισοεπιδιορθωμένα.

Από την πολυκατοικία του μέσου Αθηναίου, η πόλη καταφέρνει με κάποιο τρόπο να είναι ακόμα πιο άσχημη: σκουριασμένα κάγκελα στα μπαλκόνια, σκουριασμένες κεραίες στην κορυφή των κτιρίων, η προαναφερθείσα μούχλα που υπάρχει και στις τέντες των μπαλκονιών και το έντονα ξεθωριασμένο χρώμα που μαστίζει κάθε κτίριο στην περιοχή, καθώς τα περισσότερα δεν έχουν συντηρηθεί εδώ και πάνω από 40 χρόνια.



Θα μπορούσα να συνεχίσω, καθώς η Αθήνα έχει πολλά ακόμη προβλήματα, αλλά θα το αφήσω εδώ. Η πόλη, εκτός του κέντρου και της Ακρόπολης, είναι αρκετά άσχημη και σε μια φαινομενικά αέναη κατάσταση παρακμής, χωρίς να έχει πολλά πλεονεκτήματα. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι, όταν πηγαίνω κάπου όπως η Κέρκυρα, τα Ιωάννινα, η Ξάνθη ή η Κομοτηνή, οι ντόπιοι θα μου δώσουν περίπου 30 διαφορετικά μέρη που μπορώ να επισκεφτώ· οι Αθηναίοι μου δίνουν μόνο τα ίδια τέσσερα ή καθόλου.



Η ιδέα της Αθήνας που υπάρχει στο μυαλό πολλών ανθρώπων είναι ακριβώς αυτό: μια ιδέα. Αυτή η ιδέα μιας όμορφης Αθήνας με μακρά και πλούσια ιστορία (το να έχεις μακρά και πλούσια ιστορία υποτίθεται ότι σε καθιστά εκ φύσεως αισθητικά όμορφη, κατά κάποιο τρόπο;) διαιωνίζεται σχεδόν μόνο από το γεγονός ότι έχει την Ακρόπολη / τον Παρθενώνα ως μέρος του «ορίζοντά» της. Αν δεν την είχε, θα ήταν απλώς μια γενικά άσχημη πόλη, όπως δεκάδες άλλες στον κόσμο.»



Άφησε, δε, και μερικές φωτογραφίες της ελληνικής πρωτεύουσας που δικαιώνουν την άποψή του. Τις αφήνουμε εδώ:

Reddit

Reddit

Και ενώ θα περίμενε κανείς πως όπως συμβαίνει συχνά, έτσι και σε αυτή την προσπάθεια αποδόμησης της «Αθήναςμας», οργισμένοι Έλληνες σε άρνηση θα έσπευδαν να του θυμίσουν «βάρβαρους και βελανίδια», στο συγκεκριμένο ποστ οριακά δεν του είπαν μπράβο.

Ενδεικτικά μερικά σχόλια:

1. «Επειδή βλέπω στα ποστ σου μια(θέλω να πιστεύω καλώς εννοούμενη) κριτική για την Αθήνα "είναι άσχημη είναι το ένα είναι το άλλο" θα σου πω το εξης: η Αθήνα δεν πρόκειται ποτέ και για πολλούς λόγους να γίνει ας πούμε Βιέννη. Δηλαδή μια "όμορφη" πρωτεύουσα.

Αυτό που μπορεί να γίνει ,και προς τα εκεί βλέπω μια κινητικότητα, ειναι μια μοντέρνα πρωτεύουσα.

Η Γεωργία Βασιλειάδου όσο make up και να της βάλεις δεν θα γίνει ποτέ Ζιζελ.

Αν της βάλεις όμως βιονικά χέρια και laser eyes θα γίνει τουλαχιστον κουλ.»



2. «Ναι αλλά εμείς έχουμε stronk sperm, greek god εσείς είστε βάρβαροι που τρώγατε βελανίδια /s»



3. «Δεν είναι μόνο η Ακρόπολη αλλά και η Πλάκα και το Ψυρρή. Και ο Λυκαβηττός. Και υπάρχουν και άλλα μέρη στην Αθήνα που είναι αρκετά όμορφα. Αυτή η μισαλλοδοξία και η μιζέρια των Αθηναίων και γενικά των Ελλήνων είναι αρκετά υπερβολική και κουραστική.»



4. «Πόσο πιο κριντζ πχια..

Η Αθήνα είναι όπως είναι γιατί έτσι δημιουργήθηκε. Τριπλασιαστηκε σε μέγεθος μέσα σε δύο δεκαετίες και κάλυψε τις ανάγκες ανθρώπων που κινδύνευε η ζωή τους είτε λόγω διώξεων είτε λόγω φτώχειας.

Σήμερα, φέρει αυτή την ιστορία. Γι αυτό είναι τόσο ζωντανή. Γι αυτό είναι η πιο πολυπολιτισμική και φιλελεύθερη πόλη στην Ελλάδα. Έχει χαρακτηριστικά μητροπολιτικής πόλης με πολλαπλά κέντρα και αχανή έκταση. Δεν είναι μόνο το κέντρο της Αθήνας από την Αλεξάνδρας ως το Μοναστηράκι. Είναι ένας σχεδόν συνεχής ιστός από το Πέραμα έως το Σούνιο και τον Μαραθώνα.

On top of that, η Αθήνα έχει και την πλούσια αρχαία ιστορία της. Η συνύπαρξη του παλιού με το καινούριο. Η ταυτόχρονη παρακμή και των δύο μέσα στην κρίση, ο πολιτισμός που δεν σταματά να νοηματοδοτεί.

Πέρα από κριντζ, αυτά τα σχόλια κρύβουν και το αθάνατο κομπλεξ του βλαχοβαλκάνιου. Όπου δει μπαρόκ/γοτθικό ρυθμό με ποτάμι ανάμεσα ενθουσιάζεται σα σοβιετικός με McDonald's.

Μάθε να εκτιμάς κάθε πόλη γι' αυτό που είναι. Δες την ιστορία και τη ζωή της κάθε πόλης και μην κουμπώνεις προκάτ σχήματα "όμορφου και άσχημου".»



5. «Η εικόνα θα άλλαζε δραστικα΄αν αντί για ταράτσες είχαμε ρουφ γκάρντεν η κεραμοσκεπές»