Η Βασιλίσσης Όλγας ανοίγει ξανά: Η αλλαγή που ανατρέπει την κίνηση στο κέντρο

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για να ανοίξει ξανά στη δημόσια κυκλοφορία η Βασιλίσσης Όλγας, ένα έργο που αλλάζει την καθημερινότητα στο κέντρο της Αθήνας.

Όπως ανέφερε σε ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η αντιδήμαρχος Αστικής Αναζωογόνησης και Ανθεκτικότητας, Μάρω Ευαγγελίδου, το χαρακτηρίζει «έργο ήπιας κυκλοφορίας» με στόχο να αποσυμφορηθεί η περιοχή και να αποκατασταθούν βασικές μετακινήσεις.

Η κα Ευαγγελίδου εξήγησε ότι η ολοκλήρωση του έργου θα επιτρέψει δύο κρίσιμες λειτουργίες: την επαναφορά της διέλευσης των Ι.Χ. και την επανενεργοποίηση του τρόλεϊ, το οποίο σήμερα παρουσιάζει καθυστέρηση περίπου 10 λεπτών στη διαδρομή Παγκράτι–Σύνταγμα λόγω των εργασιών.

Παράλληλα, από τις λωρίδες που έχουν κατασκευαστεί για το τρόλεϊ θα μπορούν να κινούνται και τα Ι.Χ., καθώς –όπως σημείωσε– το έργο υλοποιήθηκε από την Ανάπλαση Α.Ε., η οποία πλέον δεν αποτελεί δημοτική επιχείρηση, αλλά ο σχεδιασμός του διατηρείται ως έχει.

Στο πλαίσιο των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, έχουν καταργηθεί οι αριστερές στροφές που υπήρχαν παλαιότερα, ενώ έχει δημιουργηθεί νέα αναστροφή ώστε να εξυπηρετείται η πρόσβαση προς την Πλάκα χωρίς να απαιτείται διαδρομή μέχρι το Σύνταγμα.

Η αντιδήμαρχος υπογράμμισε ότι και η Βασιλίσσης Σοφίας εντάσσεται στη λογική της ήπιας κυκλοφορίας.

Τέλος, αναφέρθηκε στη μελέτη του Δήμου Αθηναίων για την κυκλοφορία στο κέντρο, η οποία προβλέπει τη νόμιμη αριστερή στροφή στο φανάρι της Βουλιαγμένης με Καλλιρόης - μια παρέμβαση που αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τη ροή των οχημάτων σε ένα από τα πιο επιβαρυμένα σημεία της πόλης.