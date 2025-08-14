Η Βασιλίσσης Όλγας επιστρέφει στην κυκλοφορία: Ποιο κομμάτι της ανοίγει μέχρι τέλος Αυγούστου

Με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, γνωστοποίησε πως η Βασιλίσσης Όλγας επιστρέφει στην κυκλοφορία, ανακοινώνοντας μεταξύ άλλων ποιο τμήμα της ανοίγει μέχρι τέλος Αυγούστου.

Η Βασιλίσσης Όλγας επιστρέφει στην κυκλοφορία: Η ανάρτηση Δούκα

«Η Βασιλίσσης Όλγας επιστρέφει στην κυκλοφορία!

Μετά από μήνες εντατικών εργασιών, η εμβληματική λεωφόρος ξαναμπαίνει στον χάρτη της καθημερινής μετακίνησης στην Αθήνα.

Στόχος:

η αποσυμφόρηση του κέντρου

η καλύτερη ροή οχημάτων

η αναβάθμιση του δημόσιου χώρου

η άνετη πρόσβαση στα σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος.

Ήδη ολοκληρώθηκε:

ένας νέος χώρος πρασίνου που προσφέρει δροσιά και ξεκούραση στους πεζούς

η πεζοδρόμηση από τη Βασ. Κωνσταντίνου μέχρι τα αρχαία της Λεωφ. Αμαλίας

η ανάπλαση που συνδέει τη Βασιλίσσης Όλγας με το Ζάππειο

Από την απέναντι μεριά, διαμορφώνεται ακόμη μια όμορφη πεζοδρόμηση με δρόμους ήπιας κυκλοφορίας και το τραμ που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία.

Κάθε βήμα σε αυτή τη διαδρομή αποκαλύπτει την ιστορία της πόλης, με πολύτιμα ευρήματα από διαφορετικές εποχές.

Μέχρι τέλος Αυγούστου παραδίδεται το κομμάτι από την Αρδηττού έως τους Στύλους του Ολυμπίου Διός.

Στη συνέχεια, ξεκινά το τελικό τμήμα δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο.

Το εργοτάξιο της Βασιλίσσης Όλγας είναι το μοναδικό στην πόλη που θα μείνει ανοιχτό και τον Δεκαπενταύγουστο, ώστε το έργο να παραδοθεί στους Αθηναίους και τις Αθηναίες το συντομότερο δυνατόν.

Η Βασιλίσσης Όλγας ξαναγίνεται ένας δρόμος που ενώνει την πόλη, αποσυμφορίζει την κυκλοφορία και αναδεικνύει την Αθήνα που θέλουμε».