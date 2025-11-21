Η δασκάλα που καταγγέλει μαθητή για θωπεία: «Αν κάνει αυτή την κίνηση και σε άλλα κοριτσάκια;»

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η καταγγελία μίας δασκάλας εικαστικών, η οποία υποστήριξε ότι ένας 6χρονος μαθητής την θώπευσε κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Σύμφωνα με την ίδια, το περιστατικό σημειώθηκε πριν από δύο με τρεις εβδομάδες, όταν το παιδί πλησίασε στην έδρα για να δείξει τη ζωγραφιά του. Εκείνη τη στιγμή, όπως περιγράφει, προχώρησε σε κίνηση που την έθιξε προσωπικά.

Η δασκάλα ανέφερε αρχικά το γεγονός στη δασκάλα της τάξης, η οποία απάντησε ότι «θα το κοιτάξουμε», ενώ ο διευθυντής του σχολείου δεν έδωσε καμία συνέχεια.

Η ίδια εξηγεί τους λόγους που αποφάσισε να μιλήσει: «Πες ότι δεν μίλαγα καθόλου. Τι με νοιάζει στο κάτω κάτω; Αλλά μετά σκέφτηκα αν μεγαλώσει και συνεχίσει να κάνει αυτή την κίνηση μετά τι μπορεί να γίνει; Καταλαβαίνετε τι μπορεί να γίνει αργότερα σε μερικά χρόνια;

Για το συγκεκριμένο παιδί; Είναι πολύ σοβαρό. Δεν είναι αστεία. Τι μπορεί να γίνει αυτό το παιδάκι; Γιατί τα παιδάκια μεγαλώνουν. Δεν είναι πάντα παιδάκια. Μεγαλώνουν γίνονται άνθρωποι, ενήλικες κάποια στιγμή».

Προς υπεράσπισή της, η δασκάλα τονίζει ότι η κίνηση αυτή την αφορούσε προσωπικά και ότι έπρεπε να δράσει με βάση τη συνείδησή της: «Αν κάνει αυτή την κίνηση και σε άλλα κοριτσάκια; Εγώ αυτό σκέφτηκα και με έπιασε εκείνη την ώρα εγώ σαν εκπαιδευτικός τι θα κάνω σε αυτή την περίπτωση;

Είμαι σωστή με την συνείδηση μου; Δηλαδή εμένα με ενδιαφέρει να κοιμάμαι με ήσυχη τη συνείδηση μου. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα ως εκπαιδευτικός. Το τέλειο δεν υπάρχει, ό,τι μπορώ το καλύτερο. Να έχω το κεφάλι μου ήσυχο, ότι κοιμήθηκα το βράδυ και δεν έχω τύψεις».

Στο δημόσιο διάλογο παρενέβησαν και γονείς, με μία μητέρα να σχολιάζει: «Αν το κάνει ένα παιδί κατά λάθος του λέμε αγάπη μου εκεί δεν αγγίζουμε. Αν το έκανε το δικό μου το παιδί θα το έπιανα να του εξηγήσω ότι δεν είναι σωστό».

Το περιστατικό έχει ανοίξει συζήτηση γύρω από τα όρια, την παιδαγωγική ευθύνη και τον τρόπο που οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς καλούνται να αντιμετωπίζουν τέτοιες συμπεριφορές σε μικρές ηλικίες.