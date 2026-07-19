Η δεύτερη καλύτερη παραλία του κόσμου βρίσκεται στην Ελλάδα - Ένα κρυφό διαμάντι του Ιονίου

Υπάρχουν παραλίες που γίνονται διάσημες επειδή τις βλέπεις παντού στα social media. Και υπάρχουν κι εκείνες που κερδίζουν τις εντυπώσεις επειδή καταφέρνουν να διατηρήσουν αναλλοίωτη τη φυσική ομορφιά τους.
Μία τέτοια παραλία στην Κεφαλονιά ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Και δεν το λέμε εμείς, αλλά τα διεθνή μέσα. Αυτό το ελληνικό «διαμάντι» του Ιονίου κατέκτησε τη δεύτερη θέση στη φετινή λίστα του The World's 50 Best Beaches 2026, αφήνοντας πίσω μερικές από τις πιο διάσημες παραλίες του πλανήτη.
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