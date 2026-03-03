Η διαδρομή του Γεωργιανού μέχρι να φτάσει στη Σούδα: Έμενε σε πολυτελή βίλα - Η σύνδεση με Ιράν

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για την υπόθεση κατασκοπείας στη αμερικανική βάση στη Σούδα, μετά τη σύλληψη του 36χρονου Γεωργιανού, αζερικής καταγωγής, καθώς έρχονται στο φως τα στοιχεία που δείχνουν την σύνδεση του με το Ιράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο 36χρονος Γεωργιανός έφτασε στη χώρα μας στις 3 Φεβρουαρίου, αρχικά στην Αθήνα και αμέσως στα Χανιά, οπότε και ενημερώθηκε και η ΕΥΠ, η οποία αμέσως εξαπέλυσε έρευνα για την αναζήτηση του.

Τελικά, η ΕΥΠ εντόπισε τα ίχνη του μια εβδομάδα αργότερα, στις 10 Φεβρουαρίου, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι διέμενε σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο στη Σούδα μέχρι τις 16 του ίδιου μήνα, οπότε και άλλαξε τόπο διαμονής, ενοικιάζοντας μια βίλα στη περιοχή των Καλαμίων για το διάστημα των τριών μηνών.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι διέμεινε στο ίδιο ξενοδοχείο με αυτό που είχε μείνει πέρσι ένας 26χρονος Αζέρος που συνελήφθη, γεγονός που φέρνει στην επιφάνεια το ενδεχόμενο ύπαρξης κυκλώματος.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο ταξίδεψε στην Αθήνα και κινήθηκε προς το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», προκειμένου ίσως να επιστρέψει στην Κρήτη, όπου και συνελήφθη.

Ο Γεωργιανός φαίνεται ότι λάμβανε απευθείας εντολές από το Ιράν μέσα από ειδικό λογισμικό, ίδιο με εκείνο που χρησιμοποιούσε ο 26χρονος, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τη ροή του χρήματος προς τον συγκεκριμένο άνδρα.

Μέχρι στιγμής κατηγορείται για παράνομη παραμονή στη χώρα, αλλά από τα στοιχεία που θα προκύψουν από την προκαταρκτική έρευνα ενδέχεται να συλληφθεί για την κατηγορία της κατασκοπείας.