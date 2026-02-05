Η Δήμητρα Λιάνη τιμά τον Ανδρέα Παπανδρέου: «Ακόμη τρέμουν τη μνήμη των ιδεών του»

Με αφορμή τα 107 χρόνια από τη γέννηση του Ανδρέα Παπανδρέου, η Δήμητρα Λιάνη-Παπανδρέου επέστρεψε δυναμικά στο δημόσιο λόγο με μια ανάρτηση που δεν πέρασε απαρατήρητη. Με λόγια φορτισμένα, προσωπικά και βαθιά πολιτικά, τίμησε τον άνθρωπο που σημάδεψε όχι μόνο την ιστορία της χώρας, αλλά και τη δική της ζωή.

Η ίδια τον αποκαλεί «εθνικό ηγέτη», έναν τίτλο που, όπως υποστηρίζει, εξακολουθεί να προκαλεί δέος ακόμη και στους αντιπάλους του. Στην ανάρτησή της, η Λιάνη μιλά για έναν Ανδρέα «βιωματικά αθάνατο», μια παρουσία που συνεχίζει να καθοδηγεί τη σκέψη και τις επιλογές της.

Τονίζει ότι η αγάπη της προς εκείνον μεταφράζεται σε αδιάκοπη υπεράσπιση των πολιτικών του θέσεων, των ιδεών και των εντολών που –όπως λέει– παραμένουν επίκαιρες και αναγκαίες. Κάθε ανάμνηση, κάθε στιγμή της κοινής τους ζωής, γίνεται για εκείνη ένα εσωτερικό κάλεσμα να κρατήσει ζωντανή τη φλόγα του.

Κλείνοντας, η Λιάνη δεν διστάζει να ασκήσει κριτική στη σύγχρονη πολιτική πραγματικότητα, σημειώνοντας πως αν οι σημερινοί πολιτικοί αγαπούσαν τον λαό και την Ελλάδα όπως ο Ανδρέας, η χώρα θα βρισκόταν σε εντελώς διαφορετική πορεία.

Καλεί τους πολίτες να μελετήσουν ξανά τις απόψεις του, αφήνοντας να εννοηθεί πως η παρακαταθήκη του παραμένει οδηγός για το μέλλον.