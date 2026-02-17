Ο νεαρός ηθοποιός Νίκος Μέλλος μοιράστηκε μια βαθιά προσωπική στιγμή μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram, αποκαλύπτοντας ότι πριν από έναν μήνα διαγνώστηκε με καρκίνο — μια περιπέτεια που, όπως ο ίδιος σημειώνει, έχει πλέον αφήσει πίσω του.

Με μια φωτογραφία από το νοσοκομείο, περιτριγυρισμένος από αγαπημένα του πρόσωπα, ο ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για το σοκ της διάγνωσης, αλλά και για τη δύναμη που άντλησε από τους ανθρώπους που στάθηκαν στο πλευρό του σε κάθε βήμα.

Στην ανάρτησή του, που συγκίνησε χιλιάδες ακόλουθους, γράφει: «Αυτή ήταν η αντίδραση όλων μας στο καλοκαιρινό ζώδιο που είπε να με επισκεφτεί στα μέσα του Γενάρη. Από αυτή τη φωτογραφία λείπουν πολλοί άνθρωποι που ήταν εκεί για εμένα με όλους τους τρόπους που θα μπορούσα να φανταστώ και χάρη σε όλους αυτούς μπόρεσα να ξεπεράσω τόσο εύκολα τη μεγαλύτερη περιπέτεια που είχα μέχρι στιγμής.

Είχα χάσει τη γιαγιά μου από καρκίνο και πάντα στο μυαλό μου φάνταζε ως το απόλυτο κακό (και όχι άδικα), αλλά για κάποιο λόγο δεν πίστευα ποτέ ότι θα συνέβαινε σε εμένα και πόσο μάλλον σε τέτοια ηλικία.

Παρόλα αυτά άκουσα, ένιωσα και είδα τη λέξη αγαπώ τόσες φορές και με τόσους διαφορετικούς τρόπους που πραγματικά πήρα όλη τη δύναμη που χρειαζόμουν για να σταθώ στα πόδια μου και να το αντιμετωπίσω. Και εκεί ήθελα εξαρχής να καταλήξω, στο ότι η ζωή μου επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά ότι η δύναμη έρχεται από το μαζί και στους ανθρώπους που έχεις γύρω σου».

Με ειλικρίνεια και ευγνωμοσύνη, ο Νίκος Μέλλος υπενθυμίζει πόσο καθοριστική μπορεί να γίνει η παρουσία των ανθρώπων που αγαπάμε, ειδικά στις πιο δύσκολες στιγμές.