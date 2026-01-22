Η εφιαλτική νύχτα του 1993 σε Βάρη, Βούλα και Γλυφάδα - Όταν οι δρόμοι έγιναν πάλι ποτάμια

Μόλις εχθές μία γυναίκα έχασε τη ζωή της στη Γλυφάδα από τη σφοδρή κακοκαιρία και οι εικόνες, δυστυχώς, μας ταξίδεψαν στον χρόνο και το 1993 όταν είχε σημειωθεί αντίστοιχος κατακλυσμός.

Συγκεκριμένα, στις 21 Νοεμβρίου 1993 οι κάτοικοι έζησαν μια εφιαλτική νύχτα, με καταστροφικές πλημμύρες να σαρώνουν σε Βάρη, Βούλα και Γλυφάδα όταν πλημμύρισε το Λυκόρεμα.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το νερό τότε άγγιξε το ένα μέτρο σε μόλις δύο ώρες, ενώ δύο χιλιάδες άνθρωποι ήταν οι πλημμυροπαθείς που κλήθηκε το κράτος να αποζημιώσει.

Ακριβώς μια χρονιά μετά, το 1994, ισχυρή βροχή και πλημμυρισμένοι δρόμοι συνέθεσαν την εικόνα της 21ης Οκτωβρίου. Αυτή τη φορά εκτός από ζημιές και καταστροφές σημειώθηκαν και 13 νεκροί.

Αν κανείς συγκρίνει τα ντοκουμέντα, θα διαπιστώσει ότι - αν και είχαν εισηγηθεί από τους δήμους των νοτίων προαστίων για έργα αποχέτευσης - το μόνο που έχει αλλάξει είναι η ποιότητα των βίντεο... Κατά τα άλλα βλέπουμε τα ίδια «ποτάμια», τα ίδια προβλήματα.