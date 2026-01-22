Δύο νεκροί και εικόνα απόλυτης καταστροφής σε περιοχές της χώρας είναι ο απολογισμός μερικών ωρών ισχυρής βροχής. Η σφοδρή κακοκαιρία και τα έντονα φαινόμενα που τη συνόδευαν είχαν ως αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες ζημιές και προβλήματα σε υποδομές, με την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο των φαινομένων.

Στην Άνω Γλυφάδα, μία 56χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της χθες, όταν ενώ ήταν πεζή, παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και εγκλωβίστηκε κάτω από όχημα.

Στο Άστρος Κυνουρίας, 53χρονος λιμενικός έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος, καθώς κατά τη διάρκεια προσπάθειας πρόσδεσης σκαφών σε συγκεκριμένο σημείο του λιμένα, ισχυρό κύμα τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα να πέσει και να χτυπήσει το κεφάλι του.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο άτυχος άνδρας ήταν πατέρας ενός ανήλικου παιδιού.

Χθες (21/01) λίγο μετά τις 17:00 τα φαινόμενα στην Αττική εντάθηκαν, έχοντας ως αποτέλεσμα πλημμυρισμένους δρόμους και εκτεταμένα προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Συνολικά από χθες το πρωί έως σήμερα και ώρα 06:30, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε για την Περιφέρεια Αττικής 910 κλήσεις, για παροχές βοηθείας και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί:

318 αντλήσεις υδάτων

32 κοπές δέντρων

61 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία

10 αφαιρέσεις αντικειμένων

Εικόνα καταστροφής στη Γλυφάδα μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας | INTIME NEWS / ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

«Βομβαρδισμένα» τοπία τα νότια λόγω κακοκαιρίας

Προβλήματα από τις έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρές καταιγίδες σημειώθηκαν σε όλο το λεκανοπέδιο, ωστόσο τα μεγαλύτερα καταγράφηκαν σε Γλυφάδα, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, περιοχές στις οποίες η Πυροσβεστική δέχτηκε τις περισσότερες κλήσεις.

Οχήματα ακινητοποιήθηκαν με οδηγούς να εγκλωβίζονται σε αυτά και να χρειάζονται τη συνδρομή των πυροσβεστικών δυνάμεων την ώρα που οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους με φερτά υλικά.

Επιπλέον, ρέματα σε Ασπρόπυργο και Ραφήνα (Άγιος Ιωάννης και Μεγάλο Ρέμα) υπερχείλισαν, με τους κατοίκους από περιοχές κοντά σε αυτά να απομακρύνονται.

Σε πολλές περιοχές της Αττικής, όπως σε Βύρωνα, Χαλάνδρι, Ηλιούπολη, Αμπελόκηπους τα ύψη βροχής μέχρι χθες στις 19:30 είχαν ξεπεράσει, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr τα 115 χιλιοστά βροχής, ενώ στου Παπάγου καταγράφηκαν 146.4 mm βροχής.

Παράλληλα, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δρόμους της Αττικής προχώρησε η Αστυνομία, ενώ προβλήματα προκάλεσε η σφοδρή βροχόπτωση στην κυκλοφορία του Ηλεκτρικού και του Τραμ στις περιοχές του Μοσχάτου και της Καλλιθέας.

Κλειστοί δρόμοι στην Αττική

Αρκετά ήταν τα προβλήματα που προκάλεσε η χθεσινή έντονη κακοκαιρία στους δρόμους της Αττικής με την Τροχαία να προχωράει στην εφαρμογή έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Από τα ξημερώματα η κατάσταση έχει βελτιωθεί ωστόσο κάποιοι δρόμοι, κυρίως στην Ανατολική Αττική, παραμένουν κλειστοί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, παραμένουν από χθες οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:

Στην οδό Ειρήνης από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής στην περιοχή της Νέας Μάκρης.

Στην παραλιακή ανώνυμη οδό στον Ωρωπό από το ύψος της επαρχιακής οδού Αμφιαρείου- Χαλκουτσίου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αγίους Αποστόλους.

Στην οδό Ανοίξεως από το ύψος της οδού Μαρκόνι έως την οδό Ηγουμενίτσας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Αθήνα.

Στη λεωφόρο Ποσειδώνος από το ύψος της οδού Αγ. Μαρίνας στην περιοχή της Νέας Μάκρης.

Δοκιμάστηκε η Στερεά Ελλάδα από την κακοκαιρία

Δοκιμάστηκε ιδιαίτερα από την κακοκαιρία η Στερεά Ελλάδα, με την Εύβοια να βρίσκεται στο επίκεντρο των ισχυρών ανέμων και της θαλασσοταραχής, ενώ σε Φθιώτιδα και Ευρυτανία οι χιονοπτώσεις και ο παγετός προκάλεσαν κυκλοφοριακές δυσκολίες και ενεργοποίησαν τους μηχανισμούς Πολιτικής Προστασίας.

Στην Εύβοια, το παραλιακό μέτωπο δέχθηκε μεγάλη πίεση από θυελλώδεις ανέμους και κύματα που ξεπερνούσαν τα 5 μέτρα. Στην παραλία της Κύμης, τα μανιασμένα κύματα απείλησαν να προκαλέσουν προβλήματα, με αποτέλεσμα η δημοτική αρχή να προχωρήσει σε απαγόρευση κυκλοφορίας στο παραλιακό τμήμα.

Παρόμοια εικόνα καταγράφηκε και στην Κάρυστο, όπου οι τοπικές αρχές απηύθυναν διαρκείς εκκλήσεις προς τους κατοίκους να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά σε διαδρομές του πρώην Δήμου Στυραίων, λόγω επικινδυνότητας από την καταιγίδα.

Κατολισθήσεις στην Εύβοια | evima.gr

Στην Ερέτρια, στον οικισμό Αγίων Ασωμάτων, πλημμύρισε κατοικία χωρίς περαιτέρω συνέπειες, ενώ στη Δημοτική Κοινότητα Αμαρύνθου καταγράφηκε καθίζηση οδοστρώματος, σε σημείο όπου εκτελούνται εργασίες. Από το περιστατικό προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε δύο οχήματα που έπεσαν στο άνοιγμα που δημιουργήθηκε.

Την ίδια ώρα, στη Φθιώτιδα και την Ευρυτανία η ύφεση των φαινομένων έδωσε τη δυνατότητα σε συνεργεία και μηχανήματα να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία σε μεγάλο μέρος του κεντρικού οδικού δικτύου, από Λαμία προς Καρπενήσι, Άμφισσα και Δομοκό.

Στο οδικό τμήμα Λαμίας-Δομοκού, μετά τις 22:00, έγινε άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας φορτηγών, καθώς το χιόνι απομακρύνθηκε. Ωστόσο, παραμένουν περιορισμοί για βαρέα οχήματα σε άλλα σημεία του δικτύου του Δήμου Δομοκού.

Σε ισχύ παραμένουν τα περιοριστικά μέτρα στον αυτοκινητόδρομο Ε65, από τον Ανισόπεδο Κόμβο Καρπενησίου (14,5 χλμ.) έως τον Ανισόπεδο Κόμβο Σοφάδων (72,346 χλμ.) και στα δύο ρεύματα. Η ακινητοποίηση φορτηγού αργά το απόγευμα προκάλεσε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας ενώ χρειάστηκαν να επέμβουν μηχανηματα για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Στη Φθιώτιδα συνεχίζεται η απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στο δρόμο Λαμίας-Καρπενησίου, πριν και μετά τη Ράχη Τυμφρηστού, από το 47ο έως το 65ο χιλιόμετρο.

Στο επαρχιακό δίκτυο του Δομοκού, αλλά και στα ορεινά χωριά του Δήμου Μακρακώμης και στην περιοχή Υπάτης, η κυκλοφορία γίνεται με αλυσίδες και αυξημένη προσοχή.

Στην Ευρυτανία, σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας, παραμένουν διακοπές κυκλοφορίας σε συγκεκριμένα σημεία, ενώ σε πολλά τμήματα είναι υποχρεωτική η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων. Ανάλογες συνθήκες επικρατούν και στη Φωκίδα, κυρίως γύρω από το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού και σε ορεινά χωριά της Δυτικής Φωκίδας.

Η Αστυνομία υπενθυμίζει ότι σε όλο το οδικό δίκτυο των νομών Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή αντίστοιχα μέσα, εφόσον δεν διαθέτουν ειδικά ελαστικά.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των σχολείων, κλειστές παραμένουν οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στους Δήμους Μακρακώμης και Δομοκού στη Φθιώτιδα. Στον Δήμο Λαμιέων, τα σχολεία ανοίγουν στις 09:00, με εξαίρεση την περιοχή Υπάτης, όπου οι σχολικές μονάδες δεν θα λειτουργήσουν ούτε σήμερα.

Πώς θα εξελιχθεί σήμερα η κακοκαιρία

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε χθες τα μεσάνυχτα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), για σήμερα προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες και κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους.

Πιο αναλυτικά:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου (περιφέρεια Βορείου Αιγαίου) έως το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026,

β. στα Δωδεκάνησα από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 22-01-2026 έως το απόγευμα και

γ. στις Κυκλάδες πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 22-01-2026.

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Β. Πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι 8 με 10 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026 στο ανατολικό Αιγαίο (περιοχή Δωδεκανήσων, ανατολικών Κυκλάδων και νησιών ανατολικού Αιγαίου).