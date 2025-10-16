Η ΕΛ.ΑΣ. «δείχνει» και τους δύο 22χρονους για φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς στη Φοινικούντα

Ανακοίνωση για την εξιχνίαση της υπόθεσης της διπλής δολοφονίας στην Φοινικουντα Μεσσηνίας εξέδωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σύμφωαν με αυτή:

«Εξιχνιάστηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος η υπόθεση της διπλής ανθρωποκτονίας που συγκλόνισε τη Μεσσηνία, το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου 2025, στο κάμπινγκ «Άμμος» στη Φοινικούντα.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν, κατόπιν ενταλμάτων σύλληψης, δύο 22χρονοι ημεδαποί, οι οποίοι κατηγορούνται ως φυσικός και ηθικός αυτουργός αντίστοιχα, για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή και συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου ο δράστης μετέβη στον χώρο υποδοχής του κάμπινγκ, όπου πυροβόλησε με πιστόλι και τραυμάτισε θανάσιμα τον 68χρονο ιδιοκτήτη.

Στο σημείο βρίσκονταν ακόμη δύο άτομα, τα οποία προσπάθησαν να διαφύγουν, ωστόσο δέχθηκαν και αυτά πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα ο ένας, 61 ετών, να χάσει επίσης τη ζωή του, ενώ ο τρίτος κατάφερε να ξεφύγει.

Στη συνέχεια, ο δράστης τράπηκε σε φυγή με μοτοσικλέτα. Η υπόθεση εξιχνιάστηκε έπειτα από εκτεταμένη και συντονισμένη έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και Ιδιοκτησίας, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας και το Αστυνομικό Τμήμα Πύλου.

Από την αξιοποίηση πληροφοριακών και προανακριτικών στοιχείων, διακριβώθηκε η εμπλοκή των δύο δραστών και χαρτογραφήθηκε πλήρως η διαδρομή διαφυγής τους.

Ο ένας από τους δύο 22χρονους παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις 14 Οκτωβρίου στην έδρα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής, ενώ ο δεύτερος εντοπίστηκε και προσήχθη στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης. Κατά τις έρευνες στις οικίες τους εντοπίστηκαν ο ρουχισμός και ο εξοπλισμός αναβάτη που φορούσε κατά την τέλεση της ανθρωποκτονίας ο φυσικός αυτουργός, καθώς και κινητό τηλέφωνο, το οποίο έχει σταλεί για εξέταση στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι οι δύο κατηγορούμενοι εμπλέκονται και σε προηγούμενο περιστατικό, στις 7 Σεπτεμβρίου 2025, όταν ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε δεχθεί πυροβολισμό με αεροβόλο πιστόλι και είχε τραυματιστεί ελαφρά.

Γι’ αυτόν τον λόγο, στα εντάλματα σύλληψης περιλαμβάνονται και τα κατά περίπτωση αδικήματα της αυτουργίας και συνέργειας στην απόπειρα ανθρωποκτονίας που είχε τότε διαπραχθεί. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Καλαμάτας και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση την Κυριακή 19 Οκτωβρίου».

Πηγή: ertnews.gr