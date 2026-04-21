Η Ελλάδα έστειλε ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο

Η Ελλάδα, το ΥΠΕΞ σε συνδυασμό με την πρεσβεία του Λιβάνου, έστειλε ανθρωπιστική βοήθεια στο Λίβανο με τη συνδρομή αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η Ελλάδα, στέλνει ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας, εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή. 

Συγκεκριμένα, η αποστολή έγινε από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις σε συνεργασία και συντονισμό με τους αρμόδιους φορείς, το Υπουργείο Εξωτερικών και την Πρεσβεία του Λιβάνου στην Αθήνα. 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με τη συνδρομή μεταγωγικού αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας και του αντίστοιχου προσωπικού, καθώς και στελεχών της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου.

 

