Η Ελλάδα έστειλε ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο

Η Ελλάδα, στέλνει ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας, εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Συγκεκριμένα, η αποστολή έγινε από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις σε συνεργασία και συντονισμό με τους αρμόδιους φορείς, το Υπουργείο Εξωτερικών και την Πρεσβεία του Λιβάνου στην Αθήνα.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με τη συνδρομή μεταγωγικού αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας και του αντίστοιχου προσωπικού, καθώς και στελεχών της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.