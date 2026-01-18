Η Ελλάδα παγώνει, αλλά χωρίς χιόνι: Τι εξηγεί ο Κολυδάς και πώς εξελίσσεται ο καιρός

Η χώρα βρίσκεται σε παρατεταμένη ψυχρή εισβολή, με θερμοκρασίες που θυμίζουν καρδιά χειμώνα και παγετό σε πολλές περιοχές. Παρ’ όλα αυτά, οι χιονοπτώσεις παραμένουν περιορισμένες, κυρίως στα ορεινά και σε λίγες ημιορεινές ζώνες.

Το φαινόμενο δεν είναι τυχαίο και ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς εξηγεί με ακρίβεια γιατί το «πολύ κρύο» δεν μεταφράζεται πάντα σε «πολύ χιόνι».

Γιατί το έντονο κρύο δεν φέρνει εκτεταμένες χιονοπτώσεις – Η ανάλυση Κολυδά

Ο Θεόδωρος Κολυδάς επισημαίνει ότι, παρά τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες στα 850 hPa -τις οποίες πολλοί ερμηνεύουν ως ένδειξη για χιονιά- η ατμόσφαιρα δεν διαθέτει τα απαραίτητα δυναμικά στοιχεία για να παράγει οργανωμένο και παρατεταμένο υετό.

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΡΥΟ ΔΕΝ ΦΕΡΝΕΙ ΠΑΝΤΑ ΠΟΛΥ ΧΙΟΝΙ

✅Παρότι οι θερμοκρασίες στα 850 hPa είναι χαμηλές και θα μπορούσαν εκ πρώτης όψεως να «υποσχεθούν» χειμωνιάτικες εικόνες, η ατμόσφαιρα δεν συνεργάζεται πλήρως. Η υποστήριξη από την ανώτερη τροπόσφαιρα, στα 500 hPa, είναι… pic.twitter.com/Ty1HrO5ald — Theodoros Kolydas (@KolydasT) January 17, 2026

Στην ανώτερη τροπόσφαιρα απουσιάζει η ψυχρή λίμνη και η απαιτούμενη δυναμική αστάθεια. Χωρίς αυτά, δεν σχηματίζονται εκτεταμένα νέφη τύπου Nimbostratus, τα οποία είναι υπεύθυνα για συνεχείς και γενικευμένες χιονοπτώσεις.

Η ατμόσφαιρα παραμένει σχετικά ξηρή, με αποτέλεσμα ο υετός να είναι «φτωχός» ή να εξαχνώνεται πριν φτάσει στο έδαφος. Έτσι, τα χιόνια περιορίζονται στα ορεινά και σε λίγες ημιορεινές περιοχές, ενώ χαμηλότερα εμφανίζονται μόνο ασθενείς βροχές ή χιονόνερο.

Ο Κολυδάς τονίζει ότι η εικόνα αναμένεται να αλλάξει με την έλευση οργανωμένου χαμηλού από την Κεντρική Μεσόγειο. Τότε θα υπάρξει:

καλύτερη δυναμική υποστήριξη

περισσότερη υγρασία

πιο αξιόλογα και εκτεταμένα φαινόμενα

Μια εξέλιξη που θα αναλυθεί περαιτέρω τις επόμενες ημέρες.

Η αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ έως την Πέμπτη

Η εβδομάδα ξεκινά με παγετό, χαμηλές θερμοκρασίες και τοπικά φαινόμενα, ενώ από τα μέσα της εβδομάδας ο καιρός επιδεινώνεται με περισσότερες βροχές, χιόνια και ενισχυμένους ανέμους.

Δευτέρα: Εμμένον το κρύο – Τοπικές χιονοπτώσεις στα βόρεια και κεντρικά

Νεφώσεις με βροχές ή χιονόνερο σε δυτική/κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Εύβοια, ανατολική Στερεά, ανατολική Πελοπόννησο.

Χιόνια σε ορεινά και ημιορεινά των παραπάνω περιοχών.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα.

Άνεμοι: Βόρειοι και ανατολικοί 5–7 μποφόρ, τοπικά 8.

Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Παγετός ισχυρός στα βόρεια.

Τρίτη: Περισσότερα φαινόμενα – Χιόνια σε ορεινά και ημιορεινά

Αυξημένες νεφώσεις σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, νησιά Β. Αιγαίου, Εύβοια, ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο, Ιόνιο, Κυκλάδες, Κρήτη.

Βροχές ή χιονόνερο στα βόρεια.

Χιονοπτώσεις σε ορεινά – ημιορεινά ηπειρωτικά και στα ορεινά Εύβοιας – Κρήτης.

Άνεμοι: Ανατολικοί/βορειοανατολικοί 6–8 μποφόρ, στα νοτιοδυτικά έως 9.

Μικρή άνοδος θερμοκρασίας στα νοτιοανατολικά.

Παγετός στα ηπειρωτικά.

Τετάρτη: Επιδείνωση – Βροχές, καταιγίδες και περισσότερα χιόνια

Νεφώσεις και βροχές σχεδόν παντού.

Σποραδικές καταιγίδες σε κεντρικά και νότια θαλάσσια – παραθαλάσσια.

Χιονοπτώσεις σε ορεινά – ημιορεινά, εντονότερες σε κεντρικά και βόρεια.

Άνεμοι: Δυτικά: ανατολικοί/νοτιοανατολικοί 6–8 μποφόρ, πρόσκαιρα 9 Ανατολικά: βορειοανατολικοί 5–7 Νότια: νοτιοανατολικοί 6–8

Θερμοκρασία σε άνοδο, αλλά παγετός παραμένει στα βόρεια.

Πέμπτη: Άστατος καιρός – Βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά

Βροχές και καταιγίδες σε δυτικά, νότιο και ανατολικό Αιγαίο.

Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Χιονοπτώσεις σε ορεινά δυτικών και κεντρικών ηπειρωτικών.

Άνεμοι: νότιοι/νοτιοδυτικοί 4–6 μποφόρ.

Μικρή άνοδος θερμοκρασίας σε βόρεια και κεντρικά.

Η Ελλάδα βιώνει έντονο ψύχος, αλλά όχι γενικευμένο χιονιά - τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη.

Από την Τετάρτη, όμως, το σκηνικό αλλάζει: περισσότερη υγρασία, καλύτερη δυναμική υποστήριξη και πιο οργανωμένα φαινόμενα, όπως επισημαίνει και ο Θεόδωρος Κολυδάς.