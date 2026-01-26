Η Ελλάδα πρώτη στη δυσαρέσκεια για την ΕΕ: Το 60% «γυρίζουν την πλάτη» στην Ευρώπη

Δεν θα ακουστεί παράξενο για πολλούς, πως μετά από χρόνια οικονομικής κρίσης, επιβεβλημένης από θεσμικά όργανα λιτότητας και μνημονίων, η Ελλάδα είναι η χώρα με τα λιγότερα «καλά» να πει για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτό αποτυπώνει στατιστική παρουσίαση του Visual Capitalist, με τον ιστότο να συγκεντρώνει τα ποσοστά στήριξης και δυσαρέσκειας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για κάθε κράτος - μέλος του θεσμού.
Αναμενόμενα, οι Έλληνες έχουν εκφράσει το υψηλότερο ποσοστό αποδοκιμασίας, που φτάνει το 59%, ενώ μόλις το 34% δήλωσαν στήριξη στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς.
Ελλάδα: Γυρνούν την πλάτη στην Ευρώπη οι Έλληνες
Μαζί με την Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να προκαλεί δυσφορία και στους Γάλλους, που την αποδοκιμάζουν σε ποσοστό 50%.
Άλλα κράτη που δήλωσαν περισσότερη αποδοκιμασία παρά επίδοκιμασία για την ΕΕ ήταν:
Κύπρος: Αποδοκιμασία 49% - Επιδοκιμασία 44%
Ουγγαρία: Αποδοκιμασία 48% - Επιδοκιμασία 42%
Σλοβακία: Αποδοκιμασία 46% - Επιδοκιμασία 44%
Τσεχία: Αποδοκιμασία 41% - Επιδοκιμασία 40%
