Η Ελλάδα στις καλύτερες χώρες του κόσμου για το 2026 - Ποια η θέση της

Στις καλύτερες χώρες να ζει κανείς ή να επισκεφτεί κατατάσσεται η Ελλάδα για το 2026, καταλαμβάνοντας την 36η θέση σύμφωνα με το US News & World Report. Όπως αναφέρει η έκθεση, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σημαίνει απόδοση και για μεγάλο μέρος της σύγχρονης παγκόσμιας ιστορίας, αυτό ήταν το ζητούμενο. Η οικονομική παραγωγή έγινε το κυρίαρχο συνώνυμο για την πρόοδο, την ισχύ και την ευημερία, και οι χώρες επιδίωξαν την ταχεία ανάπτυξη ως την πιο σαφή οδό προς την εθνική ανάπτυξη.
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