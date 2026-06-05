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Η Ελλάδα στις καλύτερες χώρες του κόσμου για το 2026 - Ποια η θέση της

Tο πραγματικό και κρίσιμο ερώτημα είναι εάν το ΑΕΠ ισοδυναμεί από μόνο του σε μία υγιή και ακμάζουσα κοινωνία.

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Στις καλύτερες χώρες να ζει κανείς ή να επισκεφτεί κατατάσσεται η Ελλάδα για το 2026, καταλαμβάνοντας την 36η θέση σύμφωνα με το US News & World Report. Όπως αναφέρει η έκθεση, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σημαίνει απόδοση και για μεγάλο μέρος της σύγχρονης παγκόσμιας ιστορίας, αυτό ήταν το ζητούμενο. Η οικονομική παραγωγή έγινε το κυρίαρχο συνώνυμο για την πρόοδο, την ισχύ και την ευημερία, και οι χώρες επιδίωξαν την ταχεία ανάπτυξη ως την πιο σαφή οδό προς την εθνική ανάπτυξη.

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