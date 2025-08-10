Η Ελλάδα στους δρόμους για την Παλαιστίνη: Καλέσματα αλληλεγγύης σε πάνω από 100 σημεία

Μήνυμα αλληλεγγύης στον αγώνα των Παλαιστινίων στέλνουν σήμερα (10/08) οργανώσεις, φορείς, συλλογικότητες και απλοί πολίτες σε περισσότερα από 100 σημεία ανά την Ελλάδα, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της πρωτοβουλίας March To Gaza για δράσεις «σε κάθε πόλη, νησί και τουριστικό προορισμό», την ώρα που το Ισραήλ ετοιμάζει σχέδιο κατάληψης όλης της Γάζας.

Βασικό σύνθημα των κινητοποιήσεων να δοθεί ένα τέλος στη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού και στις πολεμικές επιχειρήσεις καθώς επίσης να σταματήσει κάθε συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ.

Πόλεις της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας θα γεμίσουν ξανά με σημαίες της Παλαιστίνης.

H 10η Αυγούστου έχει χαρακτηριστεί ως ημέρα δράσης σε νησιά και τουριστικούς προορισμούς ενάντια στη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού και στους υποστηρικτές της.

