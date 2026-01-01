Η Ελλάδα υποδέχτηκε το 2026 με πυροτεχνήματα και μουσική

Η Ελλάδα υποδέχτηκε το 2026 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με υπαίθρια σόου με πολλή μουσική και πυροτεχνήματα.

Η καρδιά της πρωτεύουσας χτύπησε δυνατά χθες βράδυ στην Πλατεία Συντάγματος, όπου στήθηκε ένα φαντασμαγορικό σόου.

Ο ουρανός της πόλης φωτίστηκε από ένα εντυπωσιακό drone show και εκατοντάδες -αθόρυβα- πυροτεχνήματα που έκαναν τη νύχτα μέρα τη στιγμή της αλλαγής του χρόνου, στέλνοντας μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας για τη νέα χρονιά.

Δείτε το βίντεο του Orange Press Agency:

Το αδιαχώρητο στους δρόμους

Αυτό που συζητήθηκε περισσότερο από όλα ήταν η μεγάλη προσέλευση του κόσμου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το πλήθος στο Σύνταγμα ήταν περισσότερο από άλλες χρονιές και είναι χαρακτηριστικό ότι ο κόσμος δεν περιορίστηκε μόνο στην πλατεία, αλλά απλώθηκε μέχρι την Ερμού, τη Μητροπόλεως, αλλά και την οδό Καραγιώργη Σερβίας, δημιουργώντας μια μοναδική γιορτινή εικόνα στο κέντρο της πόλης.

Το χρονικό της μεγάλης γιορτής

Το πάρτι είχε ξεκινήσει από νωρίς, με τους παρουσιαστές της βραδιάς, Νίκο Μουτσινά και Τόνια Σωτηροπούλου, να δίνουν τον ρυθμό και να υποδέχονται το κοινό. Η έναρξη έγινε στις 22:00 ακριβώς, με τις εορταστικές μελωδίες της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Αθηναίων που προθέρμανε την ατμόσφαιρα.

Η φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων | EUROKINISSI /ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

Η Ρένα Μόρφη στην αλλαγή του χρόνου στο Σύνταγμα | EUROKINISSI/ ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

Τη σκυτάλη πήραν αμέσως μετά οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της σκηνής. Ο Κωστής Μαραβέγιας και η Ρένα Μόρφη, με διαδοχικές ζωντανές εμφανίσεις, «ξεσήκωσαν» Αθηναίους και επισκέπτες, παρασύροντάς τους σε έναν ατελείωτο χορό που κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η αντίστροφη μέτρηση

Βροχή από πυροτεχνήματα με φόντο την Ακρόπολη

Η υποδοχή του νέου έτους στη Θεσσαλονίκη

Με ένα εντυπωσιακό laser show, πυροτεχνήματα και μουσική από παγκοσμίου φήμης djs, η Θεσσαλονίκη αποχαιρέτησε το 2025 και υποδέχτηκε το 2026 με φόντο τον εμβληματικό Λευκό Πύργο.

Η υποδοχή του 2026 στη Θεσσαλονίκη | EUROKINISSI/ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

Στο επίκεντρο της βραδιάς βρέθηκαν δύο ονόματα παγκόσμιας εμβέλειας, οι Fideles και οι Gheist, με εμφανίσεις στα πιο εμβληματικά φεστιβάλ και σημεία του κόσμου -από τις Πυραμίδες της Γκίζας μέχρι την πύλη του Βραδεμβούργου, με εκατομμύρια πωλήσεις και streams. Επίσης, την εκδήλωση πλαισίωσαν μερικοί από τους σημαντικότερους DJs και παραγωγούς με διεθνή καριέρα και παρουσία, όπως οι Ison, Momery, Kiki Botonaki & Dest που «ένωσαν» διαφορετικά ακροατήρια γύρω από έναν κοινό παρονομαστή: τη δύναμη της μουσικής και της εικόνας.

Πρωτοχρονιά στη Θεσσαλονίκη | EUROKINISSI/ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ