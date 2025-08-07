«Μια υπέροχη ελληνική πόλη για οικονομικές διακοπές» είναι ο τίτλος του άρθρου της εφημερίδας Express, που καλεί τους Βρετανούς τουρίστες να ανακαλύψουν τα όμορφα μέρη της Ελλάδας, πέρα από τα δημοφιλή νησιά.

Πρόκειται για μια μικρή παραθαλάσσια πόλη, περίπου μια ώρα από την Αθήνα, για την οποία το δημοσίευμα εκθειάζει για τα κρυστάλλινα νερά της, τα εστιατόρια και το αίσθημα της γαλήνης όπου κυριαρχεί.

Σύμφωνα με το άρθρο, το τοπίο είναι ιδανικό για όσους θέλουν να απολαύσουν διακοπές πλάι στη θάλασσα, ενώ σε αντίθεση με άλλους προορισμούς, δεν θα χρειαστεί να ξοδέψουν πολλά χρήματα.

Κιάτο Κορινθίας. | Shutterstock

Η πόλη είναι το Κιάτο Κορινθίας, ένας προορισμός για να αποδράσετε αυτό το καλοκαίρι, αν έχετε χαμηλό budget για να διαθέσετε, αλλά θέλετε να ζήσετε και το γνήσιο ελληνικό καλοκαίρι.

«Οι Αθηναίοι κάνουν διακοπές εδώ το καλοκαίρι. Είναι γεμάτο με υπέροχα εστιατόρια και beach bars τους καλοκαιρινούς μήνες», γράφει το άρθρο για το Κιάτο ενώ προσθέτει πως εκεί τα καταλύματα έχουν «λογικές τιμές» και πως όλα βρίσκονται σε κοντινή απόσταση με τα πόδια, από την παραλία και το κέντρο της πόλης.