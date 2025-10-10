Η ελληνική πόλη ως ο κορυφαίος «city break» φθινοπωρινός προορισμός στην Ευρώπη

Μια ελληνική πόλη φιγουράρει στη λίστα του Guardian ως ο κορυφαίος προορισμός της Ευρώπης για φθινοπωρινά ταξίδια. Μια πόλη που συνδυάζει βουνό και θάλασσα, εκδρομές στη φύση αλλά και βόλτες και εξερεύνηση στο αστικό τοπίο της.

Η Αθήνα είναι δημοφιλής για πολλούς λόγους και προσφέρει κάτι που άλλες ευρωπαϊκές πόλεις δεν μπορούν: μια ακτογραμμή μήκους άνω των 64 χιλιομέτρων, παραλίες που πολλά νησιά θα ζήλευαν αλλά και τη γοητεία της πόλης που τα έχει όλα.

Yψώματα με θέα την Ακρόπολη που την καθιστούν θησαυρό για τους περιπατητές, εκατοντάδες επιλογές σε μαγαζιά για φαγητό και καφέ. Παράλληλα, όπως γράφει και ο συντάκτης του δημοσιεύματος, οι ακτές της Αττικής εξακολουθούν να έχουν μια μαγνητική γοητεία και το φθινόπωρο.

«Για όσους αναζητούν αναζωογόνηση σε θαλασσινά, γαλάζια νερά που γίνονται πορτοκαλί-ροζ καθώς δύει ο ήλιος, οι παραλίες της αθηναϊκής Ριβιέρας, δεν σε απογοητεύουν».

Οι καλύτερες πόλεις για φθινοπωρινές αποδράσεις στην Ευρώπη, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Guardian:

Αθήνα Παλέρμο Βιέννη Βουδαπέστη Ζυρίχη Λυών