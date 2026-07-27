Η επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας μετά την αναγκαστική επιστροφή αεροπλάνου στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Συναγερμός σήμανε στις αρχές του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος», έπειτα από ένδειξη για πιθανή ύπαρξη καπνού σε αεροσκάφος της Olympic Air. Η πτήση OA078, με δρομολόγιο Αθήνα - Πάρος και συνολικά 71 επιβαίνοντες (67 επιβάτες και 4 μέλη πληρώματος), αναγκάστηκε να επιστρέψει στη βάση της λίγο πριν από τις 19:00, ενεργοποιώντας το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με απόλυτη ασφάλεια, ενώ στην πίστα κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Κατά τον εν εξελίξει τεχνικό έλεγχο από το αρμόδιο προσωπικό, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής κάποια εστία φωτιάς.

Η επίσημη ανακοίνωση της AEGEAN

«Σχετικά με την πτήση ΟΑ078 από Αθήνα για Πάρο

Η AEGEAN ενημερώνει ότι στην πτήση 078, που εκτελείται από την Olympic Air, από την Αθήνα με προορισμό την Πάρο με 67 επιβάτες και 4 μέλη πληρώματος παρουσιάστηκε ένδειξη για πιθανή ύπαρξη καπνού στον χώρο των αποσκευών και ο κυβερνήτης του αεροσκάφους, προληπτικά και τηρώντας τις σχετικές διαδικασίες της εταιρείας, επέστρεψε στο αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελ. Βενιζέλος» για τον τεχνικό έλεγχο του αεροσκάφους. Όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια και η εταιρεία έχει ήδη μεριμνήσει για νέο αεροσκάφος προκείμενου να μεταβούν στον προορισμό τους».