Η επόμενη μέρα στο Ρέθυμνο: Καταστροφικές εικόνες από το Φοινικόδασος της Πρέβελης

Επίγεια κόλαση δημιουργήθηκε από την φονική πυρκαγιά που εξαπλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 30/07 στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι στο νότιο Ρέθυμνο και εξαπλώθηκε με τεράστια ταχύτητα προς την Αγία Παρασκευή, τον Κέραμε, τον Ασώματο και την Πρέβελη.

Σύσσωμη η κοινωνία του Ρεθύμνου από κοινού με πυροσβέστες και εθελοντές έδωσαν σκληρή μάχη με τις φλόγες, προκειμένου να αποτραπούν χειρότερες καταστροφικές στα πιο χαρακτηριστικά τοπόσημα της περιοχής, την ιστορική Μονή Πρέβελη και το μοναδικό φοινικόδασος, τα οποία σώθηκαν χάρη στη μεγάλη κινητοποίηση των επίγειων και εναέριων δυνάμεων, όπως αναφέρει το creta24.gr.

Δυστυχώς η φωτιά αποτέφρωσε ολοκληρωτικά την έκταση πάνω από την παραλία της Πρέβελης, με τις εικόνες της επόμενης ημέρας να αποτυπώνουν την έκταση της καταστροφής, αλλά και το θετικό γεγονός ότι «πρόλαβαν» το φοινικοδάσος.

Όπως τονίζει με ανακοίνωση της η Περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, «Η καταστροφή δεν είναι εκτεταμένη στο σύνολο του Φοινικόδασους, όπως αρχικά εκφράστηκαν ανησυχίες, αλλά περιορίζεται σε συγκεκριμένο τμήμα της περιοχής, κυρίως στην έκταση που βρίσκεται κοντά στις εκβολές του ποταμού».

Φωτογραφικά ντοκουμέντα απεικονίζουν το μέγεθος της καταστροφής, ωστόσο με τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλων διασώθηκε το φοινικόδάσος και η μονή.

Εικόνες από τα καμμένα στην παραλία Πρέβελη | EUROKINISSI

Εικόνες από τα καμμένα στην παραλία Πρέβελη | EUROKINISSI

Εικόνες από τα καμμένα στην παραλία Πρέβελη | EUROKINISSI