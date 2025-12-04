Η Ερμού χωρίς φώτα λόγω της κακοκαιρίας Byron: Γενικό μπλακ άουτ στην «καρδιά» της Αθήνας

Αντιμέτωπη με ένα καιρικό «μπλακ άουτ» είναι η Ερμού, και άλλοι δρόμοι του κέντρου, καθώς λόγω της νεροποντής που έφερε η κακοκαιρία Byron, πολλά καταστήματα βυθίστηκαν στο σκοτάδι.

Στην περιοχή ηχούν συναγερμοί, ενώ εργαζόμενοι προσπαθούν να διαχειριστούν την κατάσταση. Σε μία σπάνια εικόνα για τον κεντρικό εμπορικό δρόμο, πολίτες κυκλοφορούν βιαστικοί στον αφώτιστο πεζόδρομο, σαν να βρίκονταν σε κάποιο σοκάκι του κέντρου.

Στα πλάνα που μεταδίδει το Orange Press Agency, τα περισσότερα καταστήματα μοιάζουν εκγαταλελειμμένα λόγω της διακοπής ρεύματος.