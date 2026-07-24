Πώς κινήθηκε το σύστημα που έφερε τις καταιγίδες στην Αττική: Live χάρτης με την πορεία των φαινομένων

Ακραία για Ιούλιο καιρικά φαινόμενα έπληξαν λίγο μετά τις 19:00 την Αττική, με καταιγίδες, μπουρίνια ακόμη και χαλαζοπτώσεις, να καταγράφονται σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου.

Παράλληλα, τα φαινόμενα συνοδεύονται και από ισχυρή πτώση θερμοκρασίας. Ωστόσο, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Θεοδωρή Κολυδά, γρήγορη θα είναι και η εκτόνωση τους.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αξιολογώντας το φαινόμενο αναφέρει: «Μπορεί το κύριο κύτταρο της καταιγίδας να κινήθηκε ανατολικά προς την Εύβοια , όμως νέες καταιγίδες δημιουργήθηκαν από τα δυτικά που σάρωσαν το λεκανοπέδιο. Η κίνηση του συστήματος πολύ γρήγορη (50km/h) προς τα Α-ΝΑ πράγμα που σημαίνει ότι θα είναι γρήγορη και η εκτόνωση».

Μπορεί το κύριο κύτταρο της καταιγίδας να κινήθηκε ανατολικά προς την Ευβοια , όμως νέες καταιγίδες δημιουργήθηκαν απο τα δυτικά που σάρωσαν το λεκανοπέδιο. Η κίνηση του συστήματος πολύ γρήγορη (50km/h) προς τα Α-ΝΑ πράγμα που σημαίνει οτι θα είναι γρήγορη και η εκτόνωση .… pic.twitter.com/9prkkyEBW8 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) July 24, 2026

Live χάρτης της κακοκαιρίας

Κακοκαιρία στην Αττική: Οι περιοχές που καταγράφονται τα σημαντικότερα προβλήματα

Τα μεγαλύτερα προβλήματα από την κακοκαιρία σύμφωνα με την ΕΡΤ, παρουσιάζονται στο κέντρο της Αθήνας και στα δυτικά προάστια. Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής μεταβαίνει στο Ίλιον, καθώς ένας άνθρωπος φέρεται να έχει εγκλωβιστεί σε ταξί μετά από πτώση δέντρου πάνω στο όχημα.

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Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται επίσης σε Πετρούπολη, Κολωνό, Περιστέρι και στην περιοχή του Ζωγράφου.

Υπενθυμίζεται ότι, λίγο νωρίτερα δέντρο έπεσε στην Πέτρου Ράλλη, με αποτέλεσμα το κλείσιμο τμήματος του δρόμου. Αντίστοιχα στον Πειραιά, κατέρρευσε σκαλωσιά πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό διερχόμενου διανομέα από το σημείο, ο οποίος κατάφερε να απεγκλωβιστεί και διακομίστηκε με ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.