Η εξέταση DNA επιβεβαίωσε την ταυτότητα του απανθρακωμένου άνδρα στη Βοιωτία

Οι αρχικές ενδείξεις για το απανθρακωμένο πτώμα που βρέθηκε στη Βοιωτία τις προηγούμενες ημέρες, επιβεβαιώθηκαν έπειτα από τις εξετάσεις DNA. Η σορός, ανήκει, όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΙ, στον 27χρονο οικοδόμο από την Αλβανία, που διέμενε στη Χαλκίδα και το προηγούμενο διάστημα είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του.

Συγκεκριμένα, φέρεται να είχε πει πως θα πάει στα Βίλια για δουλειά και έκτοτε χάθηκαν στα ίχνη του, μέχρι που ήρθε η ταυτοποίηση στο απανθρακωμένο πτώμα που εντοπίστηκε μέσα σε όχημα σε εξαιρετικά απομονωμένο σημείο.

Βοιωτία: Το έγκλημα πίσω από τα ευρήματα

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν κυνηγός εντόπισε το καμένο αυτοκίνητο σε απομονωμένο σημείο κοντά στα Σκούρτα. Πλησιάζοντας, αντίκρισε το απανθρακωμένο σώμα δεμένο με χειροπέδες στο πίσω κάθισμα. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Ανθρωποκτονιών, οι οποίοι εκτιμούν ότι ο φόνος είχε διαπραχθεί αρκετές ώρες πριν την ανεύρεση του οχήματος.

Το αυτοκίνητο, όπως προέκυψε από την έρευνα, είχε κλαπεί από τη Γλυφάδα και έφερε πλαστές πινακίδες από παρόμοιο όχημα στην Κατερίνη.

Το στοιχείο που οδήγησε τις Αρχές στο συμπέρασμα πως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ήταν οι χειροπέδες που βρέθηκαν στο σώμα, σε τέτοια θέση ώστε να υποδηλώνουν ότι το θύμα είχε δεθεί πισθάγκωνα.

Το παρελθόν του

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις αρχές και δεν είχε ποινικό παρελθόν. Περιγράφεται ως εργατικός και χαμηλών τόνων, ωστόσο, όπως αναφέρουν αλβανικά ΜΜΕ, το τελευταίο διάστημα είχε αποκτήσει «νέες παρέες». Οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο αυτές οι γνωριμίες να σχετίζονται με το έγκλημα, γι’ αυτό και ερευνούν ενδελεχώς το περιβάλλον του.

«Δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν την ελληνική αστυνομία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν νεαρό αλλοδαπό», ανέφερε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, την Τρίτη στην ΕΡΤ.