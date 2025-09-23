Η Ευρώπη «χάνει» τους νέους της: Οι περιοχές της Ελλάδας που αντιστέκονται στην κατάρρευση δημογραφικού

Μόλις το 18% του ευρωπαϊκού πληθυσμού αντιπροσωπεύουν τα παιδιά και οι νέοι ηλικίας έως 18 ετών, με προοπτική η αναλογία τους να υποχωρήσει στο 16% έως το 2050.

Το επίπεδο γονιμότητας της Γερμανίας μειώθηκε στο 1,35, στη γειτονική Αυστρία καταποντίστηκε στο 1,32 δηλαδή στο χαμηλότερο ποσοστό γεννήσεων που έχει καταγραφεί ποτέ, ενώ στην Ιταλία ο δείκτης γεννήσεων άγγιξε νέο χαμηλό ρεκόρ (1,18).

Στη Γαλλία, η οποία είναι παραδοσιακά ένα από τα πιο «γόνιμα» έθνη της Ευρώπης, το ποσοστό γονιμότητάς βρέθηκε στο 1,62, στο χαμηλότερο από το τέλος του Α' Παγκοσμίου Πολέμου. Όσο για την Αγγλία και την Ουαλία αποτελούν μια από τις λίγες εξαιρέσεις στην Ευρώπη, κυρίως λόγω της κατακόρυφης αύξησης των μωρών που γεννιούνται από πατέρες άνω των 60 ετών (+14%), η οποία συνέβαλε στο να προκληθεί η πρώτη πληθυσμιακή άνοδος εδώ και μια πενταετία.

