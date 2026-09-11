Η γλώσσα της υπεροψίας: 10 φράσεις που χρησιμοποιούν όσοι νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα

Στις καθημερινές μας συναναστροφές, η πραγματική ευφυΐα σπάνια χρειάζεται να αυτοπροβληθεί. Διακρίνεται από την ενσυναίσθηση, την ευελιξία σκέψης και τη διάθεση για ουσιαστικό διάλογο. Στον αντίποδα, τα άτομα που διακατέχονται από την ψευδαίσθηση ότι υπερέχουν νοητικά έναντι των πάντων, τείνουν να υιοθετούν μια συμπεριφορά που υπονομεύει τις ανθρώπινες σχέσεις και καλλιεργεί τη δυσαρέσκεια.

Είτε πρόκειται για την εκδήλωση του γνωστού φαινομένου Dunning-Kruger - κατά το οποίο η έλλειψη γνώσης τροφοδοτεί μια αδικαιολόγητη αυτοπεποίθηση - είτε για καθαρά ναρκισσιστικά στοιχεία, ο τρόπος που εκφράζονται αυτά τα άτομα προκαλεί (κακή) εντύπωση. Η επιθυμία τους να επιβεβαιώσουν την ανωτερότητά τους υπερισχύει της διάθεσης για κατανόηση, ενώ το λεξιλόγιό τους επιστρατεύεται συχνά ως μέσο υποτίμησης του συνομιλητή.

Διαβάστε περισσότερα στο Jenny.gr