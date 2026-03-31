Πανελλήνια συγκίνηση στο τελευταίο αντίο της μεγάλης κυρίας του ελληνικού πενταγράμμου Μαρινέλλας, όσο βρίσκεται σε εξέλιξη το λαϊκό προσκύνημα με τη σορό της.

Η φωνή της σπουδαίας ερμηνεύτριας σίγησε για πάντα το περασμένο Σάββατο 28 Μαρτίου, 1,5 χρόνο μετά το εγκεφαλικό που υπέστη στη σκηνή του Ηρωδείου, μπροστά σε χιλιάδες θαυμαστές και αγαπημένα της πρόσωπο.

Πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί ήδη από νωρίς το πρωί έξω από το παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου, ενώ το «παρών», εκτός από συγγενικά της πρόσωπα και θαυμαστές, έδωσαν και πολλοί αναγνωρίσιμοι, για να αποτίσουν φόρο τιμής στη μεγάλη ερμηνεύτρια.

Η σορός της έφτασε λίγο πριν τις 8, σήμερα (31/3), υπό την συνοδεία των δικών της άνθρωποι, της κόρη της, Τζωρτζίνας Σερπιέρη και των παιδιών της, με τη συγκίνηση, όπως είναι φυσικό, να είναι έκδηλη στα πρόσωπά τους.

Ένας από τους πρώτους που βρέθηκαν στη Μητρόπολη, ήταν ο Τάκης Ζαχαράτος, ο οποίος ήταν πολλά χρόνια φίλος με την ερμηνεύτρια και εμφανίστηκε φανερά συγκλονισμένος με τον θάνατό της.

Μάλιστα ο ίδιος, σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, φαίνεται να λύγισε όταν αντίκρυσε το φέρετρο της αγαπημένης του φίλης, ενώ στη συνέχεια υποκλίθηκε μπροστά της.

Η σπουδαία τραγουδίστρια, Τάνια Τσανακλίδου βρέθηκε επίσης στο τελευταίο αντίο της Μαρινέλλας, δηλώνοντας πως: «Δεν θα υπάρξει άλλη Μαρινέλλα. Ήταν μάνα για το ελληνικό τραγούδι. Νιώθω ήσυχη τώρα που δεν υποφέρει. Την θαύμαζα πολύ. Από όπου πέρασε άφησε πολιτισμού».

«Η Μαρινέλλα δεν έφυγε, είναι εδώ»

Ο Γιώργος Ντάβλας, μιλώντας για τη σπουδαία καλλιτέχνη, τόνισε ότι η Μαρινέλα δεν είχε τις «εκρήξεις» που συνήθως παρατηρούμε σε άλλους σταρ, αλλά ότι την διακατείχε μια απλότητα και μια ειλικρίνεια που την ξεχώριζαν.

«Θα μείνει στην ιστορία. Έφυγε μια καλλιτέχνης που ήταν μια ανοιχτή αγκαλιά για όλους, για τους νέους ανθρώπους...Είναι μεγάλη απώλεια αλλά για εμένα δεν έχει πεθάνει».

Ο Γιώργος Μαργαρίτης έδωσε το «παρών» πριν από λίγο στο τελευταίο αντίο της σπουδαίας τραγουδίστριας Μαρινέλλας, ενώ δήλωσε στο Orange Press Agency, έξω από την Μητρόπολη Αθηνών: «Η Μαρινέλλα δεν έφυγε, είναι εδώ».

Η εξόδιος ακολουθία προγραμματίζεται για τις 14:00 στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ η ταφή της εν συνεχεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.