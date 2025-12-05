Η κακοκαιρία Byron χτυπά τη Δυτική Αττική: 112 σε Μέγαρα και Μάνδρα - Κλειστά τα διόδια της Ελευσίνας

Η κακοκαιρία Byron έχει πλήξει ολόκληρη την Αττική ήδη από τις βραδινές ώρες της Τετάρτης (4/12). Το πρωί της Πέμπτης, ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα σημειώνονται στη Δυτική Αττική, όπου οι περιοχές της Μάνδρας και των Μεγάρων αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Μεγαρέων Παναγιώτη Μαργέτη, ο οποίος μίλησε στο Action24, πολύ σοβαρά προβλήματα ειδικότερα στην περιοχή Νέας Περάμου και Λακκά Καλογήρων. Γίνονται απεγκλωβισμοί οι δρόμοι είναι πλημμυρισένοι. Συγκεκριμένα, δεκάδες απεγκλωβισμοί γίνονται στην Παλαιά Εθνική Οδό.

Υπήρχαν κίνδυνοι τα ρεύματα να υπερχυλίσουν, και οι επιχειρήσεις της Πυροσβεστικής είναι σε εξέλιξη.

Νωρίτερα μάλιστα, ήχησε το 112, το οποίο προειδοποίησε τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους και να πάνε σε ψηλότερα σημεία, δηλαδή όσοι βρίσκονται σε υπόγεια κατοικία να μετακινηθούν σε όροφο.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Αν βρίσκεστε στις περιοχές Λάκκα Καλογήρου και Αλμυρές της Δημοτικής Ενότητας #Μεγαρέων #Αττικής μετακινηθείτε από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.

Έντονα τα φαινόμενα στη Μάνδρα: Ήχησε το 112

Η κακοκαιρία έχει χτυπήσει και την περιοχή της Μάνδρας. Νωρίτερα σήμερα, ήχησε το 112, προκειμένου οι κάτοικοι να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Συγκεκριμένα η σύσταση είναι η εξής: «Αν βρίσκεστε στο Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας αποφύγετε τις μετακινήσεις. Απομακρυνθείτε από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Αν βρίσκεστε στο Δήμο #Μάνδρας #Ειδυλλίας αποφύγετε τις μετακινήσεις. Απομακρυνθείτε από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) December 5, 2025

Κακοκαιρία Byron: Διακοπή κυκλοφορίας στα διόδια της Ελευσίνας

Ο πρόεδρος της Πυροσβεστικής Κώστας Τσίγκας, επεσήμανε ότι οι κλήσεις για την Αττική από εχθές το μεσημέρι, έχουν σημειωθεί 230 τηλεφωνικές κλήσεις.

Επιπλέον, ενημερώνει ότι στο 32ο χιλιόμετρο Αθηνών - Κορίνθου υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας στα Διόδια Ελευσίνας, λόγω υψηλής στάθμης νερού.

Παράλληλα, διακοπή κυκλοφορίας έχει σημειωθεί στο Μεγάλο Πεύκο και στον Ασπρόπυργο, σε παραδρόμους. Ο πρόεδρος συστήνει να περιορίσουν οι πολίτες τις μετακινήσεις τους.



