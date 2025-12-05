Η κακοκαιρία Byron σάρωσε τη Νέα Πέραμο: Έγκυος εγκλωβίστηκε σε πλημμυρισμένο σπίτι

Δεκάδες σπίτια πλημμύρισαν στη Νέα Πέραμο, καθώς η κακοκαιρία Byron σαρώνει την Αττική, προκαλώντας προβλήματα και στην κυκλοφορία.

Σε πλάνα της ΕΡΤ διακρίνεται σπίτι, στο οποίο διαμένει μια ηλικιωμένη γυναίκα, με την οικογένειά της να σπεύδει στο σημείο, προκειμένου να δει αν είναι καλά και αν μπορεί να φύγει, καθώς τα νερά κατακλύζουν το σημείο.

Σε άλλο σπίτι και με το νερό να φτάνει «ως το γόνατο», ο ιδιοκτήτης δηλώνει ότι η Πυροσβεστική έσπευσε στο σημείο, αλλά ο ίδιος δεν θέλησε να εγκαταλείψει το σπίτι του. Ο κάτοικος ανέφερε ότι στο διπλανό σπίτι κατοικεί έγκυος συγγενής του που δεν μπορεί να μετακινηθεί».

«Όλα τα φρεάτια είναι κλειστά, ο ξάδελφός μου βασανίζεται να τα ανοίξει για να φύγει το νερό. Με ξύπνησε η γειτόνισσα 3 τα ξημερώματα για να μου πει ότι πλημμυρίσαμε», σύμφωνα με τη μαρτυρία.

Οι συγκεκριμένες εικόνες καταγράφηκαν σε απόσταση 100 μέτρων κάτω από την Παλαιά Εθνική Αθηνών – Κορίνθου, την ώρα που στη Νέα Εθνική άνοιξε η αριστερή λωρίδα που παρέμεινε νωρίτερα κλειστή από τα διόδια της Ελευσίνας προς την Κόρινθο, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το νερό μπήκε στα θερμοκήπια και κατέστρεψε κόπους ολόκληρης ζωής. «Το νερό εγκλωβίζεται, ίσως δεν έχουν κάνει σωστά τα φρεάτια ώστε να αδειάζουν στη θάλασσα», δηλώνει ο ιδιοκτήτης επιχείρησης δείχνοντας και το σπίτι του που αυτήν τη φορά δεν πλημμύρισε, αλλά το 2017 είχε υποστεί ζημιές.

Στο κοιμητήριο της Νέας Περάμου το ύψος του νερού φτάνει πλέον και το ένα μέτρο και έχει σκεπάσει μνήματα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Νέα Πέραμος: «Έχουν πλημμυρίσει σπίτια, δεν κινδυνεύσαν άνθρωποι», λέει ο δήμαρχος

Για τη μεγαλύτερη ποσότητα νερού που έχει πέσει εδώ και πολλά χρόνια έκανε λόγο ο δήμαρχος Μεγαρέων, Παναγιώτης Μαργέτης. Η περιοχή «χτυπήθηκε» άγρια τη νύχτα από τον Byron στη Νέα Πέραμο, υπήρξαν πλημμύρες και τα συνεργεία του δήμου εργάζονται πυρετωδώς για την αποκατάσταση, σύμφωνα με τον ίδιο.

«Πρέπει να έχει πέσει εδώ σ' εμάς το περισσότερο νερό από όλη την Ελλάδα», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Μαργέτης και πρόσθεσε: «Είμαστε επί ποδός, όλα τα μηχανήματα έργου εργάζονται και αυτήν τη στιγμή κινούμαι προς τη Νέα Πέραμο. Εκεί έχουν πλημμυρίσει σπίτια, έχουν κατέβει φερτά υλικά, όμως δεν έχουν αναφερθεί εγκλωβισμοί και δεν κινδύνευσαν άνθρωποι.

Η Πυροσβεστική δουλεύει στην άντληση υδάτων, έχουν πέσει πολύ μεγάλες ποσότητες νερού. Το ίδιο και στη βιομηχανική περιοχή. Ευτυχώς, όμως, οριακά δεν είχαμε υπερχειλίσεις ρεμάτων».

Για το οδικό δίκτυο, ο δήμαρχος Μεγαρέων τόνισε: «Υπήρξαν πολλά προβλήματα, όμως επέρχεται σταδιακά η αποκατάσταση. Όπως με ενημέρωσαν, στην Εθνική Οδό άνοιξε ένας διάδρομος προς την Κόρινθο και γίνεται ελεγχόμενη διέλευση των οχημάτων και είναι ελεγχόμενη γιατί υπάρχει η περίπτωση να ξεκινήσει πάλι η νεροποντή. Το ρεύμα για την Αθήνα είναι ανοιχτό και γίνεται κανονικά η κυκλοφορία».