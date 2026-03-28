Η κακοκαιρία Deborah συνεχίζει να χτυπά - Η πρώτη πρόβλεψη του Κλέαρχου Μαρουσάκη για το Πάσχα

Η κακοκαιρία Deborah βρίσκεται σε εξέλιξη και μετατοπίζεται σήμερα προς τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη ο καιρός παραμένει άστατος εναλλαγές ηλιοφάνειας και συννεφιάς ενώ, κατά διαστήματα θα έχουμε βροχές και καταιγίδες, κυρίως όμως σε θαλάσσιες παραθαλάσσιες εκτάσεις και στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα.

Ο μετεωρολόγος αναφέρθηκε και σε νέα κακοκαιρία που θα προσεγγίσει τη χώρα από το απόγευμα του Σαββάτου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής και θα επηρεάσει αρχικά τα νότια νοτιοανατολικά τμήματα και συγκεκριμένα την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες. Εκεί θα δούμε ακόμα και καταιγίδες και χρειάζεται προσοχή.

Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι άστατος χωρίς τα φαινόμενα να είναι ιδιαίτερα έντονα, κάτι που αναμένεται να συμβεί και την Κυριακή. Από αύριο το μεσημέρι θα πάμε σε πιο ήπιο καιρό και αυτή η εικόνα θα κρατήσει μέχρι και την Τρίτη, όταν θα έρθει ένα νέο ισχυρό κύμα κακοκαιρίας με βροχές, καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και πολλή αφρικανική σκόνη. Αυτή η κακοκαιρία θα είναι πολύ έντονη την Τετάρτη και την Πέμπτη με κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

Η πρώτη πρόβλεψη Μαρουσάκη για το Πάσχα

Δίνοντας μια τάση για τον καιρό το Πάσχα, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης σημείωσε ότι φαίνεται με τα μέχρι τώρα δεδομένα ότι θα είναι ήπιος. «Μια τάση μπορούμε να πούμε για το Πάσχα γιατί ακόμα είναι νωρίς. Τα στοιχεία συγκλίνουν ότι μέχρι και τη μεγάλη Τετάρτη ο άστατος καιρός θα επιμείνει, με βροχές, λίγες καταιγίδες. Στη συνέχεια, φαίνεται ότι ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται και θα πάμε σε πιο ήπιες καιρικές συνθήκες και εκτιμούμε ότι δεν θα έχουμε κάποιο αξιόλογο καιρικό πρόβλημα», ανέφερε.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως τις απογευματινές ώρες στα δυτικά τμήματα της Μακεδονίας.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Μακεδονίας.

Ανεμοι: Ασθενείς μεταβλητοί και στα ανατολικά νοτιοδυτικοί εως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά ηπειρωτικά και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές από τις μεσημβρινές ώρες.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις από νωρίς το πρωί με τοπικές βροχές και στη δυτική Κρήτη πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από αργά το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις. Ασθενείς τοπικές βροχές από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα, κυρίως από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Μεταβλητών διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου.