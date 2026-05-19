Γυναικοκτονία Κυριακής Γρίβα: Εισαγγελική πρόταση για παραπομπή των 4 αστυνομικών σε δίκη

Η εισαγγελέας ζητά να καθίσουν στο εδώλιο οι 4 αστυνομικοί για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης δια παραλείψεως, όσον αφορά στη γυναικοκτονία της Κυριακής Γρίβα.

Το μνημείο για την Κυριακή Γρίβα, που έπεσε θύμα γυναικοκτονίας
Το μνημείο για την Κυριακή Γρίβα, που έπεσε θύμα γυναικοκτονίας | ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Εισαγγελική πρόταση να κάτσουν στο εδώλιο τέσσερις αστυνομικοί του ΑΤ των Αγίων Αναργύρων για την υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα, έξω από το τμήμα. 

Η εισαγγελέας κάλεσε να δικαστούν για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης δια παραλείψεως, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

Πρόκειται για τον τότε σκοπό στο εξωτερικό φυλάκιο του Αστυνομικού Τμήματος, την αξιωματικό υπηρεσίας, την επόπτρια και τον εκφωνητή της άμεσης Δράσης. 

«Να παραπεμφθούν οι κατηγορούμενοι για να δικαστούν ως υπαίτιοι του ότι στους Αγίους Αναργύρους Αττικής στην 1η Απριλίου 2024 ενεργώντας από πρόθεση διά παραλείψεως, εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο ενώ είχαν από το νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενεργεία για την αποτροπή του αποτελέσματος και άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχουν στην προστασία τους από την πράξη τους δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος του παθόντος» ανέφερε η εισαγγελική λειτουργός. 

Επίσης, ζήτησε να διατηρηθούν οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν στους κατηγορουμένους μετά τις απολογίες τους.

