Το πολύ απλό κόλπο για να διαρκεί το άρωμά σας όλη μέρα

Το άρωμα είναι ένας από τους πιο προσωπικούς τρόπους έκφρασης του καθενός και συχνά, συνδέεται με την εικόνα και τη διάθεσή μας.

Παρ’ όλα αυτά, πολλοί άνθρωποι παρατηρούν ότι το αγαπημένο τους άρωμα δεν διαρκεί όσο θα ήθελαν ή ότι «χάνεται» γρήγορα μέσα στη μέρα.

Η διάρκεια ενός αρώματος δεν εξαρτάται μόνο από την ποιότητά του, αλλά και από πολλούς άλλους παράγοντες που αγνοούμε. Κατανοώντας αυτούς τους παράγοντες, μπορούμε να βελτιώσουμε σημαντικά την απόδοση και τη διάρκεια ενός αρώματος, ώστε να παραμένει αισθητό και ευχάριστο για περισσότερες ώρες.

Το πιο σημαντικό tip για να διαρκεί το άρωμά σας μέσα στην ημέρα είναι πολύ απλό και δεν θέλει κόπο. Το να ψεκάζετε με το άρωμά σας τα σωστά σημεία είναι το κλειδί για τη διάρκεια του αρώματος. Δηλαδή σε καρπούς, λαιμό, περιοχή πίσω από τα αυτιά, ντεκολτέ και στο εσωτερικό των αγκώνων.

Μερικά ακόμη tips για να διαρκεί περισσότερο το άρωμά σας

Βάλε άοσμη ενυδατική πριν το άρωμα. Ψέκασε και πάνω σε ρούχα ή μαλλιά (με προσοχή σε ευαίσθητα υφάσματα). Κάνε layering με ίδιο body lotion/shower gel αν υπάρχει. Προτίμησε eau de parfum ή parfum για μεγαλύτερη διάρκεια. Μην υπερψεκάζεις συνεχώς, συχνά, απλώς έχεις συνηθίσει τη μυρωδιά.