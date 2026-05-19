Πώς να ξεχωρίζεις τους ναρκισσιστές: Οι 7 συμπεριφορές τους που κάνουν «μπαμ»

Ένας κλινικός ψυχολόγος που αυτοαποκαλείται «ηγέτης στον τομέα της θεραπείας για ναρκισσιστές» εξήγησε τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών των ατόμων.

Ο Δρ. David B. Hawkins, ψυχολόγος για περισσότερα από 40 χρόνια, θεωρεί ότι υπάρχουν επτά βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να προσέχετε σε ένα άτομο, καθώς θα μπορούσαν να υποδηλώνουν ότι πάσχει από ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας.

Η ναρκισσιστική διαταραχή (NPD) είναι μια ψυχική πάθηση που προκαλεί αυξημένη αίσθηση σημαντικότητας εαυτού, ανάγκη για θαυμασμό και συχνά έλλειψη ενσυναίσθησης για τους άλλους.

Τα 7 στοιχεία που προδίδουν τους ναρκισσιστές

Σύμφωνα με τον Δρ. Χόκινς, «υπάρχει σε ένα φάσμα, που κυμαίνεται από ήπια έως σοβαρά συμπτώματα».

Διαβάστε ακόμα: Το πολύ απλό κόλπο για να διαρκεί το άρωμά σας όλη μέρα

«Ενώ ορισμένα χαρακτηριστικά όπως ο εγωκεντρισμός, η μεγαλοπρέπεια και η έλλειψη ενσυναίσθησης μπορεί να υπάρχουν σε άτομα, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχουν μια πλήρη διάγνωση NPD», ανέφερε σε μια ανάρτηση του 2023.

«Στην πραγματικότητα, πολλοί άνθρωποι μπορεί να εμφανίζουν κάποια ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά χωρίς να πληρούν τα διαγνωστικά κριτήρια για τη διαταραχή»

«Είναι σημαντικό να μη βιαζόμαστε να χαρακτηρίσουμε κάποιον και, αντίθετα, να προσεγγίζουμε την κατάσταση με μεγαλύτερη λεπτομέρεια και κατανόηση των πολυπλοκοτήτων της διαταραχής».

Παρόλα αυτά, αν «διαβάσετε» τις ανεπαίσθητες συμπεριφορές κάποιου, ίσως μπορέσετε να εντοπίσετε σημάδια ότι μπορεί να έχει NPD.

Ο κλινικός ψυχολόγος εξέθεσε επτά συνήθειες των ιδιαίτερα ναρκισσιστικών ανθρώπων:

συμπεριφέρονται σαν να έχουν πάντα δίκιο τηρούν μία ξεκάθαρη στάση ανωτερότητας εκδηλώνουν δυασαρέσκεια στην αμφισβίτηση ή την αντίσταση στη γνώμη τους ενεργούν σαν να έχουν το δικαίωμα να είναι πληγωτικοί φέρονται απαξιωτικά στους γύρω τους συνήθως μονώνουν το εαυτό τους από οτιδήποτε δεν θέλουν να ακούσουν συμπεριφέρονται σαν να είναι μοναδικοί