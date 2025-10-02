Μενού

Η κακοκαιρία έριξε δέντρο στην Αθήνα: Τραυματίστηκε οδηγός μηχανής

Ο οδηγός στην Αθήνα σώθηκε από σταθμευμένο αυτοκίνητο, που ανέκοψε τη δύναμη με την οποία έπεσε το δέντρο.

Reader symbol
Newsroom
Τραυματισμός περαστικού στην Αθήνα από την κακοκαιρία
Τραυματισμός περαστικού στην Αθήνα από την κακοκαιρία | Intime
  • Α-
  • Α+

Περιστατικό τραυματισμού από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, που προκάλεσε η κακοκαιρία, καταγράφηκε σήμερα το μεσημέρι (2/10) στην Αθήνα, γεγονός που κινητοποίησε τόσο το ΕΚΑΒ όσο και την Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Εμμανουήλ Μπενάκη και Γαμβέτα, στο κέντρο της Αθήνας, όταν ένας οδηγός μηχανής τραυματίστηκε από πτώση δέντρου.

Ο οδηγός φέρεται να σώθηκε από θαύμα, καθώς ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο ανέκοψε τη δύναμη με την οποία έπεφτε το δέντρο. Στο σημείο έχουν σπεύσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς και 3 οχήματα της Πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες.

Κακοκαιρία: Προβλήματα και στο Τραμ

Πλημμύρισε σήμερα μεγάλο μέρος της παραλιακής, λόγω της ισχυρής νεροποντής που έπληξε τα νότια προάστια και άλλες περιοχές της Αθήνας.

Από τα συσσωρευμένα ύδατα έχει προκληθεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία των τραμ στο ύψος του Ελληνικού και του Αλίμου.

Όπως ενημερώνει η ΣΤΑ.ΣΥ:

Η κυκλοφορία στη Γραμμή 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά», προσωρινά διεξάγεται στα τμήματα Ασκληπιείο Βούλας – Πλατεία Κατράκη, Παλαιό Δημαρχείο – Άγιος Αλέξανδρος και Ζέφυρος – Αγία Τριάδα, λόγω συσσώρευσης υδάτων σε σημεία του τροχιόδρομου, από προβλήματα σε φρεάτια της ΕΥΔΑΠ.

Εκτός λειτουργίας είναι οι στάσεις Λουτρά Αλίμου, 1η Αγίου Κοσμά, 2η Αγίου Κοσμά και Ελληνικό.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ