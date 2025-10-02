Η κακοκαιρία έριξε δέντρο στην Αθήνα: Τραυματίστηκε οδηγός μηχανής

Περιστατικό τραυματισμού από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, που προκάλεσε η κακοκαιρία, καταγράφηκε σήμερα το μεσημέρι (2/10) στην Αθήνα, γεγονός που κινητοποίησε τόσο το ΕΚΑΒ όσο και την Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Εμμανουήλ Μπενάκη και Γαμβέτα, στο κέντρο της Αθήνας, όταν ένας οδηγός μηχανής τραυματίστηκε από πτώση δέντρου.

Ο οδηγός φέρεται να σώθηκε από θαύμα, καθώς ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο ανέκοψε τη δύναμη με την οποία έπεφτε το δέντρο. Στο σημείο έχουν σπεύσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς και 3 οχήματα της Πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες.

Κακοκαιρία: Προβλήματα και στο Τραμ

Πλημμύρισε σήμερα μεγάλο μέρος της παραλιακής, λόγω της ισχυρής νεροποντής που έπληξε τα νότια προάστια και άλλες περιοχές της Αθήνας.

Από τα συσσωρευμένα ύδατα έχει προκληθεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία των τραμ στο ύψος του Ελληνικού και του Αλίμου.

Όπως ενημερώνει η ΣΤΑ.ΣΥ:

Η κυκλοφορία στη Γραμμή 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά», προσωρινά διεξάγεται στα τμήματα Ασκληπιείο Βούλας – Πλατεία Κατράκη, Παλαιό Δημαρχείο – Άγιος Αλέξανδρος και Ζέφυρος – Αγία Τριάδα, λόγω συσσώρευσης υδάτων σε σημεία του τροχιόδρομου, από προβλήματα σε φρεάτια της ΕΥΔΑΠ.

Εκτός λειτουργίας είναι οι στάσεις Λουτρά Αλίμου, 1η Αγίου Κοσμά, 2η Αγίου Κοσμά και Ελληνικό.