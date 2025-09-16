Η κακοκαιρία Ιανός πέντε χρόνια μετά: Όταν ένας από τους ισχυρότερους κυκλώνες «χτυπούσε» την Ελλάδα

Τρεις νεκροί, αλλά οι ζημιές στην κεντρική Ελλάδα, το «θύμα» αρκετών ακραίων καιρικών φαινομένων, ήταν ανυπολόγιστες καθώς η κακοκαιρία Ιανός «συμπληρώνει» φέτος πέντε χρόνια από το σαρωτικό της πέρασμα.

Και οι τρεις νεκροί στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι και οι ισχυρές καταιγίδες που προκάλεσε ο Ιανός οδήγησαν σε βιβλικές πλημμύρες, οι οποίες έπληξαν ιδιαίτερα την Καρδίτσα και άλλες περιοχές της κεντρικής Ελλάδας.

Στο νομικό σκέλος της κακοκαιρίας, κρίθηκαν ένοχοι για την κατηγορία της πρόκλησης της πλημμύρας από αμέλεια δια παραλείψεως, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας Κώστας Νούσιος και οι δύο προϊστάμενοι της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων σε Περιφέρεια Θεσσαλίας και Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας. Και στους τέσσερις καταδικασθέντες, το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης 15 μήνες με τριετή αναστολή, αναγνωρίζοντας το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, ενώ η εισαγγελική πλευρά είχε προτείνει 18 μήνες.

Κακοκαιρία Ιανός: Ο ισχυρότερος κυκλώνας στη Μεσόγειο από τα μέσα του 20ού αιώνα

Πέντε χρόνια μετά, μετά την κακοκαιρία «Ιανό» μια επιστημονική δημοσίευση αποκαλύπτει τα μυστικά της.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν οι ειδικοί «ο Μεσογειακός Κυκλώνας (Medicane) ”Ιανός”, που έπληξε τη χώρα μας τον Σεπτέμβριο του 2020, υπήρξε ο πιο ισχυρός που έχει καταγραφεί στη Μεσόγειο από τα μέσα του 20ού αιώνα που υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα».

Η νέα μελέτη της επιστημονικής ομάδας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr δημοσιεύθηκε στο περιοδικό της Αμερικανικής Μετεωρολογικής Εταιρείας «Bulletin of the American Meteorological Society (BAMS)», με βάση επίγειες και δορυφορικές παρατηρήσεις.

Ο Ιανός όπως υπογραμμίζουν οι ειδικοί ξεκίνησε να αναπτύσσεται στις 15 Σεπτεμβρίου 2020 στον Κόλπο της Σύρτης και αφού διένυσε περίπου 1900 km περνώντας πάνω από τα Επτάνησα στις 17-18/9/2020, έφτασε εξασθενημένος στις ακτές της Αιγύπτου στις 21/9/2020.

Σε συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο που λειτουργεί τοπικό δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών σε περιοχές που έπληξε ο Ιανός στα Επτάνησα, αναλύθηκαν δεδομένα ταχύτητας ανέμου με μέγιστες τιμές στα 159 km/h και ριπές στα 195 km/h στην Κεφαλονιά τα ξημερώματα της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου 2020.

Κακοκαιρία Ιανός: Τα ύψη της βροχής στην Κεφαλονιά

Εντυπωσιακά ήταν και τα ημερήσια ύψη βροχής στην Κεφαλονιά που έφτασαν τα 644.7 mm σε διάστημα μικρότερο των 24 ωρών (769 mm σε 48 ώρες) και είχαν ως αποτέλεσμα σοβαρές κατολισθήσεις και υπερχείλιση χειμάρρων στο νησί. Καταστροφικές όμως ήταν επίσης οι πλημμύρες στη Θεσσαλία που καταγράφηκαν από το δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr με 317 mm μέγιστο ύψος βροχής στο Περτούλι.

Επιπρόσθετα, η εργασία αναλύει για πρώτη φορά την κατακόρυφη δομή των νεφών του Ιανού χρησιμοποιώντας δεδομένα του δορυφόρου GPM Core Observatory, ο οποίος έχεις καταγράψει το κέντρο ενός medicane μόλις μία ακόμη φορά, αυτό του Ζήνωνα τον Νοέμβριο του 2017.