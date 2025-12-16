Η Καρυστιανού σε λεπτομέρειες για το κίνημα: «Αν γίνει κόμμα θα το στηρίξω, δεν θα πάω για αρχηγός»

Η Μαρία Καρυστιανού, πρόεδρος του Συλλόγου για τα Τέμπη, εμφανίστηκε σήμερα (16/12) στον Ant1, για να επεκταθείσ τις δηλώσεις της περί σύστατης κινήματος και ενδεχομένως κόμματος, με το «όνομά» της ενδεχομένως στα μέλη του.

Είπε αρχικά σχετικά με την επερχόμενη δίκη: «Όπως γνωρίζετε, τον Μάρτιο ξεκινά η δίκη, η οποία για τη δική μου περίπτωση δεν έχει κανένα ενδιαφέρον, γιατί δεν υπάρχει κατηγορία για απανθράκωση. Η κόρη μου γνωρίζω ότι κάηκε ζωντανή.

Το βλέμμα μου είναι στραμμένο στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, η οποία θα μπορούσε αλλά δεν το έκανε, να ελέγξει τους υπουργούς για τις ευθύνες τους σχετικά με την 717, η μη περάτωση της οποίας από μέρους τους οδήγησε στο έγκλημα των Τεμπών».

Καρυστιανού: «Αν το κίνημα γίνει κόμμα, θα το στηρίξω»

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην έντονη φημολογία πως ετοιμάζει να ιδρύσει επίσημο κίνημα, ενδεχομένως και κόμμα:

«Το έχω πει εδώ και πολλούς μήνες. Στηρίζω τη μεγάλη κοινωνική αντίδραση, το κίνημα των πολιτών, ενάντια στη διαφθορά. Το στηρίζω και θα προσπαθήσω να συνεισφέρω με όποιον τρόπο μπορώ, προκειμένου αυτό να οργανωθεί σωστά.

Και αν οργανωθεί σωστά, γιατί τα standards είναι πολύ ψηλά και αυστηρά, και μπορέσει να μετατραπεί σε κόμμα, βεβαίως για να υπάρχει μία λύση για όσους πολίτες θελουν κάτι υγιές και καινούργιο, για να έχουν μία επιλογή».

Όσο για το αν θα επιδίωκε ηγετικό ρόλο σε κάποιον τέτοιο σχηματισμό, απάντησε: «Αυτό είναι ένα κίνημα πολιτών, επομένως σε καμία περίπτωση δεν θα αυτοπροταθώ σαν ηγέτης. Μόνο του το κίνημα θα δείξει ποιον θέλει για αρχηγό. Από την άλλη, δεν θέλουμε καμία συνεργασία με πολιτικά πρόσωπα.

Θέλουμε άφθαρτους ανθρώπους, επιστήμονες, γνώστες των προβλημάτων της χώρας που μπορούν να δώσουν κάποια λύση. Το βασικό είναι να μην προέρχονται από κανέναν κομματικό σχηματισμό, και να μην έχουν καμία εμπλοκή με το σύστημα».

Για άλλη μία φορά, τέλος, αναφέρθηκε στις φήμες που διασπέιρει ο Νίκος Καραχάλιος, ο οποίος υποστηρίζει πως η κα Καρυστιανού, προετοίμαζε κίνημα σε συνννόηση με τον ίδιο:

«Τον συγκεκριμένο κύριο τον έχω δει δύο-τρεις φορές, όπως έχω δει πάρα πολύ κόσμο. Αυτά που ισχυρίζεται είναι μη σοβαρά, δεν θέλω να τα σχολιάσω. Η αλήθεια είναι αυτή που σας είπα. Όντως το πολιτικό σύστημα θα προσπαθήσει να αμαυρώσει την υγιή αυτή προσπάθεια. Παραποιούν τα λόγια μου, ίσως και άλλων συγγενών, προκειμένου να μας αποδομήσουν».