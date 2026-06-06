Σοκ προκαλεί υπόθεση που ήρθε στο φως της δημοσιότητας και αφορά πασίγνωστη αθλήτρια με σημαντικές διακρίσεις και μετάλλια στο ενεργητικό της, η οποία καταγγέλλει τον πρώην σύντροφό της για ανάρμοστη συμπεριφορά εις βάρος της ανήλικης κόρης της.

Η αθλήτρια έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη, καταθέτοντας μήνυση σε βάρος του πρώην συντρόφου της, με τον οποίο διατηρούσε σχέση για αρκετά χρόνια, για περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε τον περασμένο μήνα.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, η ανήλικη κόρη της φέρεται να δέχθηκε ακατάλληλες κινήσεις από τον κατηγορούμενο, ενώ φέρεται να της ζητήθηκε να μην αποκαλύψει το συμβάν στη μητέρα της. Το παιδί, ωστόσο, μίλησε στη μητέρα του και έτσι η υπόθεση πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Κατά την εκδίκαση, η αθλήτρια και η κόρη της εμφανίστηκαν ιδιαίτερα φορτισμένες συναισθηματικά, ξεσπώντας σε κλάματα, ενώ ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως είχε αναπτύξει σχέση εμπιστοσύνης με το παιδί.

Το δικαστήριο δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς του και του επέβαλε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με αναστολή.