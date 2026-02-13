Η καταιγίδα «Νιλς» χτυπά την Ευρώπη: Τεράστιες καταστροφές στην Ιβηρική - Ένας νεκρός στη Γαλλία

Τη στιγμή που στην Ελλάδα σαρώνει η κακοκαιρία ανά περιοχές, καταιγίδες χτυπούν χώρες της Ευρώπης. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Γαλλία.

Και στις τρεις χώρες, τα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα καθώς έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ενώ τα προβλήματα στις μετακινήσεις είναι τεράστια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η «καταιγίδα Νιλς», είναι η όγδοη καταιγίδα που χτυπά φέτος την Ιβηρική Χερσόνησο.

Η εικόνα από την Ισπανία είναι οι εξής: Πεσμένα δέντρα έχουν κόψει τους δρόμους στη μέση. Πάνω από 100 πτήσεις στο αεροδρόμιο της πόλης ακυρώθηκαν ενώ τα σχολεία παρέμειναν κλειστά.

Επιπλέον, όπως μεταφέρει το Mega 86 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε όλη την Καταλονία από το πέρασμα της κακοκαιρίας.

Κακοκαιρία: Κατέρρευσε αυτοκινητόδρομος στην Πορτογαλία

Σοβαρά προβλήματα λαμβάνουν χώρα και στην Πορτογαλία.

Εκεί, ένας αυτοκινητόδρομος κατάρρευσε κόβοντας το Πόρτο από την μεγαλύτερη πανεπιστημιούπολη της χώρας, την Coimbra.

Ολόκληρες εκτάσεις έχουν βυθιστεί κάτω από το νερό. Οι καταστροφές είναι ανυπολόγιστες.

Καταιγίδα Νιλς: Ένας νεκρός στη Γαλλία

Στη Γαλλία, δεν καταγράφηκαν μόνο εκτεταμένες ζημιές και έντονα φαινόμενα. Δυστυχώς, ο «Νιλς» άφησε πίσω του κι έναν νεκρό. Ο οδηγός φορτηγού ενός φορτηγού σκοτώθηκε όταν ένα δέντρο έπεσε επάνω στο όχημα του.

«Στην νοτιοδυτικά Γαλλία ο «Νιλς» δεν έφερε μόνο βροχές αλλά και ανέμους που έπνεαν με 150 χιλιόμετρα την ώρα», μεταδίδουν τα γαλλικά μέσα.

Επίσης, 900 χιλιάδες νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό.

Ο «Νιλς» διατηρεί την δύναμη του με ισχυρούς ανέμους και κατευθύνεται προς την Ιταλία όπου αναμένεται να χτυπήσει το Σαββατοκύριακο.

