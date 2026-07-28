Η KRAFT Paints καλεί τους επαγγελματίες του κλάδου να ακολουθήσουν το trend «Cool Roof. Smart Choice» μέσα από τη νέα διεθνή καμπάνια της

Η KRAFT Paints, μέλος του Ομίλου Druckfarben και μοναδικός εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Nova Paint Club, συμμετέχει στη διεθνή καμπάνια «Cool Roofs. Smart Choice .», μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην ευρύτερη υιοθέτηση ανακλαστικών ψυχρών επιστρώσεων στεγών ως αποτελεσματική απάντηση στην ολοένα αυξανόμενη πρόκληση της ακραίας ζέστης.

Καθώς τα κύματα καύσωνα γίνονται συχνότερα και εντονότερα, η ανάγκη για πρακτικές και οικονομικά προσιτές λύσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ. Τα ψυχρά υλικά υγρομόνωσης ταρατσών αποτελούν μία από τις πιο άμεσες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις, καθώς αντανακλούν μεγαλύτερο ποσοστό της ηλιακής ακτινοβολίας και απορροφούν λιγότερη θερμότητα σε σύγκριση με τις συμβατικές σκούρες επιφάνειες.

Η εφαρμογή ανακλαστικών στεγανωτικών επιστρώσεων μπορεί να συμβάλει στη μείωση της εσωτερικής θερμοκρασίας ενός κτιρίου κατά 3 έως 5°C, βελτιώνοντας σημαντικά τις συνθήκες άνεσης και περιορίζοντας παράλληλα την ανάγκη χρήσης κλιματισμού και την κατανάλωση ενέργειας.

Ένα ελληνικό παράδειγμα με μετρήσιμο αντίκτυπο

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, η KRAFT Paints συμμετείχε στην ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού κτιρίου στην Αστυπάλαια, εφαρμόζοντας το προηγμένο στεγανωτικό σύστημα Total Proof™ PU Fiber 25. Το έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα Cool Astypalea και απέδειξε στην πράξη τη συμβολή των στεγανωτικών μεμβρανών στη βελτίωση της θερμικής συμπεριφοράς των κτιρίων.

Μετά την εφαρμογή του συστήματος, καταγράφηκε μείωση της εσωτερικής θερμοκρασίας έως και 5°C, δημιουργώντας καλύτερες συνθήκες για μαθητές και εκπαιδευτικούς, ενώ παράλληλα μειώθηκαν οι ανάγκες ψύξης και το ενεργειακό κόστος λειτουργίας του κτιρίου.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αναδεικνύει πώς οι καινοτόμες λύσεις στεγάνωσης μπορούν να προσφέρουν ουσιαστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα των δημόσιων υποδομών απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Μια παγκόσμια πρωτοβουλία με τοπικό αποτύπωμα

Η καμπάνια «Cool Roofs. Smart Choice.» υλοποιείται ταυτόχρονα από τα μέλη του Nova Paint Club σε διάφορες χώρες, όπως ο Καναδάς, η Πορτογαλία, οι Φιλιππίνες και το Μεξικό, προωθώντας την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών για την αντιμετώπιση της ακραίας ζέστης μέσω καινοτόμων λύσεων επιστρώσεων.

Μέσα από τη συμμετοχή της στην πρωτοβουλία, η KRAFT Paints επιβεβαιώνει τη στρατηγική της δέσμευση στην «Καινοτομία που προσθέτει αξία», αναπτύσσοντας λύσεις που συμβάλλουν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στη δημιουργία πιο βιώσιμων και ανθεκτικών πόλεων.

Τα οφέλη των Cool roofs

Μείωση της εσωτερικής θερμοκρασίας έως και 5°C

Περιορισμός της κατανάλωσης ενέργειας και του κόστους ψύξης.

Βελτίωση της άνεσης και της υγείας των χρηστών των κτιρίων.

Επιμήκυνση της διάρκειας ζωής της στέγης.

Συμβολή στη μείωση του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας.

Υποστήριξη της μετάβασης σε πιο βιώσιμα και ανθεκτικά αστικά περιβάλλοντα.

«Όπως προσαρμόζουμε τον τρόπο ζωής μας για να ανταποκριθούμε σε ολοένα ισχυρότερα και συχνότερα κύματα καύσωνα, έτσι πρέπει να επανασχεδιάσουμε και τον τρόπο με τον οποίο ψύχουμε τα κτίριά μας, καταναλώνοντας όσο το δυνατόν λιγότερη ενέργεια. Δώματα, οροφές και ταράτσες με σωστή εφαρμογή υγρομόνωσης αποτελούν μια απλή, άμεσα εφαρμόσιμη λύση με σημαντικά οφέλη για τους ανθρώπους, τα κτίρια και τις πόλεις», δήλωσε η Ναταλία Καραβασίλη, Partnerships Manager της KRAFT Paints.

Σχετικά με το Nova Paint Club

Το Nova Paint Club είναι μια διεθνής συμμαχία που ενώνει ανεξάρτητους παραγωγούς χρωμάτων και επιστρώσεων από όλο τον κόσμο. Ιδρύθηκε το 1983 με βασικό στόχο την ανταλλαγή γνώσης, τεχνολογίας και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των μελών του, προωθώντας την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη στον κλάδο. Τα μέλη του Nova Paint Club συνεργάζονται σε τομείς όπως η έρευνα και ανάπτυξη, το μάρκετινγκ, η βιωσιμότητα και οι διεθνείς τάσεις της αγοράς, αξιοποιώντας συνέργειες που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά τους τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Σχετικά με τον Όμιλο Druckfarben

Ο Όμιλος κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή φλεξογραφικών και βαθυτυπικών μελανιών για την αγορά της εύκαμπτης συσκευασίας (συσκευασίες τροφίμων, κυματοειδή χαρτοκιβώτια, πλαστικές σακούλες, χάρτινοι σάκοι κ.ά.) μέσω του εμπορικού σήματος DF Inks. Παράλληλα, παράγει και διαθέτει αρχιτεκτονικά και οικοδομικά χρώματα με το εμπορικό σήμα KRAFT Paints, καθώς και δομικά υλικά και λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων με το εμπορικό σήμα BIOCLIMA®, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος ClimaWall.

Ο Όμιλος Druckfarben διαθέτει βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα (Ασπρόπυργος, Χαλκίδα, Οινόφυτα, Θεσσαλονίκη), στη Ρουμανία και στη Νιγηρία, με ισχυρή παρουσία στις αγορές και συνεχώς διευρυνόμενη δραστηριότητα σε Ευρώπη, Ασία, Μέση Ανατολή και Αφρική.

Σχετικά με την KRAFT Paints

Η KRAFT Paints, μέλος του Ομίλου Druckfarben, διαθέτει δυναμική και μακρόχρονη παρουσία στην παραγωγή και διάθεση αρχιτεκτονικών και οικοδομικών χρωμάτων, βερνικιών και κονιαμάτων, τα οποία ξεχωρίζουν για την υψηλή ποιότητά τους και κερδίζουν την εμπιστοσύνη τόσο των επαγγελματιών όσο και των ιδιωτών καταναλωτών.

Με σύνθημα «Καινοτομία που Προσθέτει Αξία», η εταιρεία επιδιώκει ουσιαστική διαφοροποίηση σε όλο το εύρος της γκάμας της – από τις αποχρώσεις και τις πιστοποιήσεις βιωσιμότητας, προσφέροντας μια ευρεία σειρά οικολογικών χρωμάτων, έως εξειδικευμένες τεχνικές λύσεις για δάπεδα, τοίχους και κάθε είδους επιφάνεια, όπως κονιάματα, στεγανωτικά, κόλλες πλακιδίων και στόκους.

Τα εργοστάσιά της είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001 για τη Διαχείριση Ποιότητας και ISO 14001 για την Περιβαλλοντική Διαχείριση. Η βιωσιμότητα, η περιβαλλοντική υπευθυνότητα, η ισότητα και η συμπερίληψη αποτελούν βασικούς πυλώνες της φιλοσοφίας και της στρατηγικής της.

Ως η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που είναι μέλος του Nova Paint Club, ενός διεθνούς οργανισμού που συγκεντρώνει κορυφαίους ιδιωτικούς παραγωγούς χρωμάτων παγκοσμίως, η KRAFT Paints βρίσκεται διαρκώς στην αιχμή της καινοτομίας, παρουσιάζοντας στην αγορά νέες, βελτιωμένες και πιο αποτελεσματικές λύσεις