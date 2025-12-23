«Η κυβέρνηση επέλεξε να ταλαιπωρήσει τον κόσμο»: Οι λωρίδες που έδωσαν στην κυκλοφορία οι αγρότες

Η τροχαία συνεχίζει να εκτρέπει τα αυτοκίνητα καθώς σύμφωνα με την αστυνομία η κυκλοφορία ανάμεσα στα παρατεταγμένα τρακτέρ εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια.

Η πρώτη εικόνα σε πολλά σημεά ανά την Ελλάδα δείιχνει τεράστιες ουρές και να υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία των ταξιδιωτών.

Εξαίρεση αποτελούν τα Μάλγαρα, όπου οι αγρότες έδωσαν δύο λωρίδες, ο δρόμος καθαρίστηκε και η τροχαία έδωσε άδεια διέλευσης στα αυτοκίνητα.

Την ίδια στιγμή, στη Ριτσώνα, αργά το απόγευμα της Τρίτης, οι ουρές των οχημάτων φτάνουν τα 10 χιλιόμετρα, ξεκινώντας περίπου από το 60 χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας.

Λόγω της έντονης κίνησης στους δρόμους, δόθηκαν σε κυκλοφορία δύο λωρίδες στα μπλόκα σε Αμφίκλεια, Βοιωτία (στο Κάστρο), Ριτσώνα.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Mega, οι αγρότες βρίσκονται σε συνεννόηση με την ΕΛΑΣ στον κόμβο της Νίκαιας, με στόχο να δοθεί στην κυκλοφορία η αερογέφυρα πάνω από το μπλόκο της Νίκαιας, ώστε να αποσυμφορηθεί η κίνηση που έχει δημιουργηθεί στην παρακαμπτήριο του Κιλελέρ

Αγρότες: Ακυρώθηκε η συνέλευση των μπλόκων

Νωρίτερα σήμερα, ακυρώθηκε η συνέλευση των αγροτών. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αγρότες είχαν προγραμματίσει να κάνουν συνέλευση προκειμένου να αποφασίσουν αν θα αφήσουν ελεύθερες και τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας της Εθνικής Οδού, όμως, δεν είχαν τη δυνατότητα να κάνουν συνέλευση, δεδομένου ότι συνεχίζουν να περνάνε οχήματα μέσα στην Εθνική Οδό, στα μπλόκα και δεν έχουν καν τη δυνατότητα να μεταφέρουν τα τρακτέρ στην άκρη του δρόμου.

Δυσαρέσκεια αγροτών για το έργο της κυβέρνησης

Αγρότες από την Καρδίτσα μιλώντας στο Action24, εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για τις πρόσφατες κυβερνητικές αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους. Κατηγορούν την κυβέρνηση ότι αγνοεί τις ανάγκες τους και επιδεινώνει την κατάσταση, προκαλώντας σοβαρές δυσκολίες στην παραγωγή και την οικονομική τους βιωσιμότητα.

«Η κυβέρνηση επέλεξε να ταλαιπωρήσει τον κόσμο», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικκών Συλλόγων Καρδίτσας.







