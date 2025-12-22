Τη στιγμή που τα περιθώρια «στενεύουν» πλησιάζοντας στα Χριστούγεννα, οι αγρότες ενισχύουν τις κινητοποιήσεις τους.

Το βράδυ της Δευτέρας (22.12) η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων (ΠΕΜ), εξέδωσε ανακοίνωση με τα βέλη στραμμένα στην κυβέρνηση.

«Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων καταγγέλλει την κυβέρνηση για τη συνειδητή επιχείρηση ταλαιπωρίας του λαού και συκοφάντησης του αγώνα μας. Με εντολή του Μαξίμου, η Αστυνομία κλείνει τους εθνικούς δρόμους χωρίς λόγο, μετατρέποντας τον ταξιδιώτη σε «όμηρο» και τον αγρότη σε «εχθρό».

Την ίδια τακτική ακολούθησε και σήμερα στην μεγάλη κινητοποίηση του Μπλόκου Νίκαιας, με την συμμετοχή του μπλόκου Ε – 65 Καρδίτσας και Λόγγου Τρικάλων, στα Τέμπη παρά την διαβεβαίωση και απόφαση του Μπλόκου να επιτρέψει την διέλευση των Ι.Χ και Λεωφορείων από την ΠΑΘΕ.

Όχι μόνο δεν συνέβη αυτό αλλά παρέκαμψε την κυκλοφορία μέσω Κατερίνης-Ελασσόνας σχηματίζοντας ουρές χιλιομέτρων. Ενώ στην κοιλάδα των Τεμπών το μπλόκο Πυργετού είχε τρακτέρ στον δρόμο συμμετέχοντας στην κινητοποίηση αλλά επιτρέποντας την διέλευση των Ι.Χ, η αστυνομία με άνωθεν εντολή έκανε παράκαμψη χιλιομέτρων στην Ραψάνη μέσα από χωματόδρομο.

Είναι πρόκληση να βάζουν τους οδηγούς να πληρώνουν κανονικά διόδια και λίγα μέτρα μετά να τους πετάνε έξω στον παράδρομο (όπως πχ συμβαίνει στην Τραγάνα)! Η κυβέρνηση διασφαλίζει τα κέρδη των εταιρειών διοδίων, ενώ την ίδια στιγμή στέλνει τον κόσμο σε παρακάμψεις δεκάδων χιλιομέτρων.

Ενώ τις προηγούμενες ημέρες εμείς οι αγρότες δείξαμε την αλληλεγγύη μας ανοίγοντας τις μπάρες των διοδίων, η κυβέρνηση απαντά με αποκλεισμούς δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από τα μπλόκα μας για να κινητοποιήσει τον κοινωνικό “αυτοματισμό”.

Υπάρχει λύση και η κυβέρνηση την αγνοεί: Μέσω της Αστυνομίας θα μπορούσε, σε συνεννόηση με τις επιτροπές των μπλόκων, να εξασφαλίζει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων μέσα από τα σημεία της διαμαρτυρίας.

Αντί όμως για συνεννόηση, η κυβέρνηση επιλέγει τον αυταρχισμό.

Αντί για ασφάλεια, επιλέγει να ταλαιπωρεί τους οδηγούς σε όσο πιο δύσκολες διαδρομές για να στρέψει την κοινωνία εναντίον μας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

Να σταματήσει η είσπραξη διοδίων σε όλο το δίκτυο. Δεν θα πληρώνει ο λαός τον εργολάβο για δρόμους που η κυβέρνηση κλείνει με το έτσι θέλω.

Να σταματήσουν οι εκτροπές που στόχο έχουν μόνο τον κοινωνικό αυτοματισμό.

Η κυβέρνηση και η αστυνομία να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα τις επόμενες ημέρες ώστε να διεξαχθεί ομαλά η κυκλοφορία του λαού μέσα από το εθνικό δίκτυο.

Απορρίπτουμε τον κυβερνητικό εμπαιγμό. Η κυβέρνηση χειρίζεται το ζήτημα καθαρά επικοινωνιακά, επικαλούμενη έναν προσχηματικό διάλογο. Ισχυρίζεται ψευδώς ότι μας ικανοποίησε αιτήματα, όμως οι υποσχέσεις της απέχουν έτη φωτός από την πραγματικότητα και τις ανάγκες μας.

Παράλληλα, επιχειρεί να σπιλώσει τον αγώνα μας, πετώντας λάσπη σε όποιον δεν υποκύπτει στους σχεδιασμούς της. Απαιτούμε την ικανοποίηση των αιτημάτων επιβίωσής μας τώρα, για να μείνουμε στα χωράφια μας και να έχει ο λαός φθηνά τρόφιμα.

Η επιβίωση της υπαίθρου απαιτεί λύσεις, όχι επικοινωνιακά τερτίπια.

Ο αγώνας μας είναι δίκαιος και αφορά όλο τον λαό.

Η κυβέρνηση κλείνει τους δρόμους – τα μπλόκα ανοίγουν τον δρόμο για την επιβίωση».

Μπλόκα αγροτών: Τα επόμενα βήματα σε Νίκαια και Μάλγαρα

Στη Νίκαια Λάρισας, η απόφαση των αγροτών για σήμερα ήταν ο συμβολικός αποκλεισμός των δύο ρευμάτων στις σήραγγες των Τεμπών, κλείνοντας τον δρόμο για τα φορτηγά και αφήνοντας δύο λωρίδες κυκλοφορίας για τα υπόλοιπα οχήματα.

Υπενθυμίζεται ότι αύριο Τρίτη (23/12) οι αγρότες έχουν αποφασίσει ότι η διέλευση από τα μπλόκα θα είναι ελεύθερη και γι’ αυτό θα προχωρήσουν σε αναδιάταξη των τρακτέρ στο μπλόκο της Νίκαιας.

Τονίζουν όμως ότι δεν είναι δική τους η απόφαση για τον αν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία καθώς η αστυνομία είναι εκείνη που θα πάρει τη σχετική απόφαση για το αν θα συνεχιστεί δηλαδή ή όχι η εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Την ίδια στιγμή οι αγρότες στα Μάλγαρα, έχουν αφήσει ανοιχτή μόνο μια λωρίδα για τα μπλόκα, και δηλώνουν ότι μπορούν να την ανοίξουν για να επιτραπεί η κίνηση στην έξοδο της Θεσσαλονίκης.

Ωστόσο, η αστυνομία δήλωσε ότι δεν μπορεί να υπάρξει αυτό το σενάριο και ισχυρίζεται ότι πρέπει να απομακρυνθούν όλα τα τρακτέρ.

Χαλκίδα: Κλειστή η Υψηλή Γέφυρα και ένταση με αστυνομικό

Σε μια δυναμική κίνηση προχώρησαν και οι αγρότες στη Χαλκίδα, καθώς έκλεισαν από τις 18:00 την Υψηλή Γέφυρα.

Μια πρώτη εικόνα έδειχνε δεκάδες τρακτέρ να κινούνται με πομπή προς την είσοδο και να παρατάσσονται αποκλείοντας την πρόσβαση. Μάλιστα, η όλη κινητοποίηση πήρε παράταση μετά από φραστικό επεισόδιο με αστυνομικό.

Ο κ. Ρουμπής, Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Τριάδας, προχώρησε σε επώνυμη καταγγελία για περιστατικό που αφορούσε αγρότη και το άρρωστο παιδί του. «Είπε στον αστυνομικό ότι ‘θέλω να πάρω ρούχα για το παιδί μου, άρρωστο που είναι στο νοσοκομείο της Χαλκίδας’ και του είπε ο αστυνομικός ότι ‘όπως υποφέρουν όλοι οι άλλοι, θα υποφέρεις και εσύ το ίδιο’», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, κατήγγειλε πως η αστυνομία εμπόδιζε συναδέλφους τους να προσεγγίσουν το μπλόκο, αλλά και πολίτες με θέματα υγείας να περάσουν, ρίχνοντας την ευθύνη ψευδώς στη συντονιστική επιτροπή των αγροτών.

«Βλέπω να τραβάει πιο πολύ ο αποκλεισμός»

«Κάνουμε αυτή την καταγγελία τώρα, γιατί είχαμε μια εύρυθμη λειτουργία με όλους τους αστυνομικούς και τους πολίτες της πόλης μας εδώ και όλα κυλούσαν ομαλά», σημείωσε ο κ. Ρουμπής, ζητώντας από την Υποδιεύθυνση Χαλκίδας να εντοπίσει τον συγκεκριμένο αστυνομικό και να επιβληθούν κυρώσεις.

Ως αποτέλεσμα της έντασης, ο αποκλεισμός φαίνεται πως θα συνεχιστεί. «Βλέπω να τραβάει πιο πολύ. Μετά από αυτό το περιστατικό, βλέπω να τραβάει αρκετά», κατέληξε ο εκπρόσωπος των αγροτών.

Αγρότες: Ετοιμάζουν αποκλεισμό του λιμανιού στην Καλαμάτα

Αγρότες από την Καλαμάτα προγραμματίζουν αποκλεισμό του λιμανιού, διαμαρτυρόμενοι για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στον τομέα τους.

Σύμφωνα με το Mega, η κινητοποίηση αυτή αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές παρενέργειες στις μεταφορές και την τοπική οικονομία.

Παράλληλα, οι αγρότες έχουν οργανώσει μια ιδιαίτερη δράση, προσφέροντας κάλαντα στους περαστικούς, με σκοπό να ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη σχετικά με τα αιτήματά τους. Η πρωτοβουλία αυτή συνδυάζει τη διαμαρτυρία με την παράδοση, ενισχύοντας τη σύνδεση των αγροτών με την τοπική κοινωνία.