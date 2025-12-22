Καταγγελία για αστυνομικό στο μπλόκο Χαλκίδας: Δεν άφηνε αγρότη να περάσει για το άρρωστο παιδί του

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο μπλόκο αγροτών στη Χαλκίδα, καθώς πιθανότατα θα σημειωθεί παράταση στον αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας, μετά από φραστικό επεισόοδιο αγρότη με αστυνομικό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Orange Press Agency, αγρότες καταγγέλλουν μέσω του συντονιστή του μπλόκου, Βαγγέλη Ρουμπή, τη στάση συγκεκριμένου οργάνου της τάξης, η οποία δυναμίτισε το κλίμα συνεργασίας που υπήρχε μέχρι εκείνη την ώρα.

Μπλόκο στη Χαλκίδα: Η καταγγελία των αγροτών

Ο κ. Ρουμπής, Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Τριάδας, προχώρησε σε επώνυμη καταγγελία για περιστατικό που αφορούσε αγρότη και το άρρωστο παιδί του. «Είπε στον αστυνομικό ότι ‘θέλω να πάρω ρούχα για το παιδί μου, άρρωστο που είναι στο νοσοκομείο της Χαλκίδας’ και του είπε ο αστυνομικός ότι ‘όπως υποφέρουν όλοι οι άλλοι, θα υποφέρεις και εσύ το ίδιο’», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, κατήγγειλε πως η αστυνομία εμπόδιζε συναδέλφους τους να προσεγγίσουν το μπλόκο, αλλά και πολίτες με θέματα υγείας να περάσουν, ρίχνοντας την ευθύνη ψευδώς στη συντονιστική επιτροπή των αγροτών.

«Βλέπω να τραβάει πιο πολύ ο αποκλεισμός»

«Κάνουμε αυτή την καταγγελία τώρα, γιατί είχαμε μια εύρυθμη λειτουργία με όλους τους αστυνομικούς και τους πολίτες της πόλης μας εδώ και όλα κυλούσαν ομαλά», σημείωσε ο κ. Ρουμπής, ζητώντας από την Υποδιεύθυνση Χαλκίδας να εντοπίσει τον συγκεκριμένο αστυνομικό και να επιβληθούν κυρώσεις.

Ως αποτέλεσμα της έντασης, ο αποκλεισμός φαίνεται πως θα συνεχιστεί. «Βλέπω να τραβάει πιο πολύ. Μετά από αυτό το περιστατικό, βλέπω να τραβάει αρκετά», κατέληξε ο εκπρόσωπος των αγροτών.