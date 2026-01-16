Η Λατινοπούλου κατήγγειλε ζευγάρι ότι παρακολουθούσε με κάμερες το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη

Σε μία σοβαρή καταγγελία προέβη η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, κατά την οποία ένα ζευγάρι είχαν τοποθετήσει κάμερες που παρακολουθούσαν το σπίτι της.

Μετά την καταγγελία και κατόπιν ερευνών, οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν μία 51χρονη και έναν 55χρονο, για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, όπως μεταφέρει και το voria.gr.

Κατά την κα Λατινοπούλου υπήρχαν δύο εγκατεστημένες κάμερες ασφαλείας στο σπίτι του ζευγαριού σε περιοχή του δήμου Θερμαϊκού, στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες κατέγραφαν ιδιωτικό χώρο της οικίας της, καθώς και κοινόχρηστο χώρο του συγκροτήματος κατοικιών.

Σε έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κάμερες ασφαλείας και δύο κάρτες μνήμης αυτών.