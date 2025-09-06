Η Μαρία Καρυστιανού στη μεγάλη συγκέντρωση για τα Τέμπη: Συγκινημένη αγκάλιασε τον κόσμο

Εμφανώς συγκινημένη και αγκαλιάζοντας αρκετούς απ' όσους έδωσαν το «παρών» στη μεγάλη συγκέντρωση για τα Τέμπη στην πλατεία Συντάγματος, η πρόεδρος του «Συλλόγου Τέμπη 2023», Μαρία Καρυστιανού, έφτασε στο κέντρο της Αθήνας.

Η Μαρία Καρυστιανού, όπως αποτυπώνεται από τις φωτογραφίες των φωτογραφικών πρακτορείων, αγκάλιασε και συνομίλησε με διαδηλωτές, ενώ συγκινήθηκε από το βροντερό «παρών» που έδωσε ο κόσμος στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

Υπενθυμίζεται ότι το σχετικό κάλεσμα για τις συγκεντρώσεις έκανε ο σύλλογος «Τέμπη 2023» σχετικά με την ανακριτική διαδικασία και το πέρας της από τον εφέτη ανακριτή, Σωτήρη Μπακαΐμη.

Η Μαρία Καρυστιανού | Eurokinissi

Ένταση και συλλήψεις στα Προπύλαια για τα Τέμπη

Μικρή ένταση το απόγευμα του Σαββάτου (6/9) στα Προπύλαια, στο κέντρο της Αθήνας, με τις αρχικές αναφορές από την ΕΛΑΣ να κάνουν λόγο για 20 προσαγωγές και δύο συλλήψεις πριν τη μεγάλη συγκέντρωση για τα Τέμπη στην πλατεία Συντάγματος.

Η ένταση στα Προπύλαια έληξε, όπως έχει γίνει γνωστό, ενώ σε εξέλιξη αυτήν την ώρα βρίσκεται η μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα για τα Τέμπη, με αφορμή το κλείσιμο της ανάκρισης από τον εφέτη ανακριτή, Σωτήρη Μπακαΐμη.

Οι συλλήψεις έγιναν από αστυνομικούς της ομάδας Προελέγχων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., ενώ πρόκειται για έναν 20χρονο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν πέντε εμπρηστικοί μηχανισμοί, φουλ φέις και γάντια και ένα 17χρονος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε σφυρί έκτακτης ανάγκης λεωφορείου.

Την ίδια ώρα, πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στην πλατεία Συντάγματος, όπου αναμένεται να γίνουν ομιλίες για το δυστύχημα των Τεμπών και την ανακριτική διαδικασία από πλευράς εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη, που έκλεισε πριν από λίγες ημέρες.

Μικροί, μεγάλοι, από πολιτικά κόμματα, φορείς και «ανεξάρτητοι» πολίτες δίνουν το «παρών» στην πρώτη μεγάλη συγκέντρωση για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, μετά τις μεγαλειώδεις διαδηλώσεις του Φεβρουαρίου.