Απάντηση στα δημοσιεύματα που τον θέλουν να κατεβαίνει ως υπιοψήφιος στις βουλευτικές εκλογές του 2027 έδωσε ο Γιώργος Πατούλης. Όπως αναφέρει στο βίντεο που δημοσίευησε «Έχουν γραφτεί πολλά δημοσιεύματα το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι κατεβαίνω στον πολιτικό στίβο, τον βουλευτικό πολιτικό στίβο, σε κάποια κόμματα.

Πράγματι, η πολιτική πάντα με ενδιέφερε και μπορεί να έχω χρηματίσει και ως δήμαρχος και ως Περιφερειάρχης και ως πρόεδρος των δημάρχων και ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Αλλά όταν ενδιαφέρομαι, δεν μιλούν για μένα τα site, αλλά μιλώ ο ίδιος.

Άρα αυτή τη στιγμή ως Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας και μάλιστα εκλεγμένος για πέμπτη φορά, έχω πολύ δουλειά να κάνω σε αυτό τον τομέα και οτιδήποτε άλλο εγώ θα το πω με δυνατό τρόπο, όπως ξέρω να συνομιλώ προφανώς με την ίδια την κοινωνία».

Tην συγκεκριμένη δημοσίευσή σχολίασε η πρώην σύζυγός του, Μαρίνα Σταυράκη, γράφοντας: «Που να κατέβεις βρε κακομοίρη;». Το συγκεκριμένο σχόλιο μαρτυρά την κακή σχέση που έχουν μεταξύ τους

Σχόλιο της πρώην συζύγου του Γιώργου Πατούλη στη δημοσίευσή του

Πριν λίγες ημέρες η πρώην σύζυγός του, Μαρίνα Σταυράκη, είχε σχολιάσει με αφορμή δημοσίευση του Γιώργου Πατούλη, στην οποία απεικονιζόταν με τον γιο του. Τότε είχα αφήσει αιχμές λέγοντας ότι τα παδιά δεν είναι για τα social media.