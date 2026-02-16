Θύμα διάρρηξης η Μαρίνα Σταυράκη: Η στιγμή που κουκουλοφόροι ληστές βγαίνουν από το σπίτι της

Θύμα διάρρηξης έπεσε η Μαρίνα Σταυράκη στο σπίτι της στη Γλυφάδα, την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, όταν δύο κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο διαμέρισμά της.
Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, οι δράστες φέρεται να την απείλησαν με μαχαίρι και στη συνέχεια διέφυγαν με λευκό μηχανάκι. Βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφηκε στην περιοχή δείχνει δύο άτομα με κράνη πάνω στο όχημα, το οποίο εξετάζεται από τις Αρχές.
Η αστυνομία ερευνά την υπόθεση και συγκεντρώνει υλικό για την εξιχνίαση της υπόθεσης.
Η κ. Σταυράκη ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές, οι οποίες διερευνούν την υπόθεση με στόχο την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δραστών.
