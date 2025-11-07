Η Ολλανδία δείχνει στη ΔΕΗ πώς γίνεται: 35 ευρώ και «συγγνώμη» για τη διακοπή ρεύματος

Ο δημιουργός περιεχομένου Δημήτρης Σαββίδης, που μένει στην Ολλανδία, μας έδειξε με μία απλή ανάρτηση πως αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις ηλεκτρισμού όπως η ΔΕΗ τους πελάτες τους, σε χώρες του «πρώτου» κόσμου.

Ο γνωστός content creator, που ποστάρει συχνά τις εμπειρίες του ως Έλληνας της διασποράς, ανάρτησε, όπως γράφει, φωτογραφία ενός μηνύματος που έλαβε φίλος του από την ολλανδική πάροχο ρεύματος Stedin.

Αφορμή δεν ήταν ούτε εξόφληση λογαριασμού ούτε ειδοποιητήριο για το «κόψιμο» του ρεύματος, αλλά απολογία -ναι καλά ακούσατε- από πλευράς της εταιρείας, για διακοπή ρεύματος που επηρέασε και τον συγκεκριμένο.

ΔΕΗ αλά ολλανδικά: 35 ευρώ αποζημίωση και «Συγγνώμη»

Στην ανάρτηση αναφέρεται: «35 ευρώ AΠΟΖΗΜΙΩΣΗ και ΣΥΓΓΝΩΜΗ σε φίλο εδώ στην Ολλανδία, από την εταιρεία διαχείρησης του ηλεκτρικού δικτύου. Ο λόγος; Η απρόσμενη διακοπή ρεύματος διάρκειας 4 ωρών τον περασμένου μήνα.

Κινήσεις αυτονόητες και όχι "επιστημονική φαντασία" για κοινωνίες που στηρίζονται στην αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη... Πριν μερικούς μήνες κάλεσα την εταιρεία ίντερνετ και τους εξήγησα ότι δεν πιάνω σε κάθε όροφο τα 1000 (χίλια ναι) mbps που πληρώνω (κόστος 32 ευρώ το μήνα).

Με αποζημίωσαν για τον μήνα που έπιανα λιγότερη ταχύτητα και μου έστειλαν αναμεταδότες. Κινήσεις αυτονόητες όταν οι εταιρείες και το κράτος δεν προσπαθούν να σε “κλέψουν”, αλλά να καλλιεργήσουν την εμπιστοσύνη σου.

Κινήσεις αυτονόητες όταν τα χρήματα των πολιτών αξιοποιούνται και δεν καταλήγουν σε "φραπέδες" και "μεγάλους"».

Κινήσεις αυτονόητες και όχι "επιστημονική φαντασία" για κοινωνίες που στηρίζονται στην… pic.twitter.com/1XpS3idiJm — 🇬🇷Dimitris Savvidis (@DimitrisSavvid4) November 7, 2025